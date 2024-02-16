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Учитель року-2024 — хто став переможцем на Одещині

16 лютого 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Учитель року-2024 — хто став переможцем на Одещині
Вчителі-переможці конкурсу. Фото: колаж Район.in.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області завершився конкурс серед освітян Учитель року-2024. Цього річ у змаганні взяли участь  понад пів сотні учасників, однак серед них знайшлося лише чотири щасливчики. 

Про це повідомили у Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Хто став переможцем 

  • Боделан Наталія Михайлівна — вчитель Балтського ліцею № 2 Балтської міської ради (номінація "Українська мова та література);
  • Діянова Діана Сергіївна — вчитель географії Одеської гімназії № 26 Одеської міської ради (номінація "Географія");
  • Колесникова Оксана Анатоліївна — вчитель фізики комунального закладу "Рішельєвський науковий ліцей" (номінація "Фізика");
  • Канцир Альона Павлівна — вчитель Біляївського ліцею № 1 Біляївської міської ради Одеського району (номінація "Образотворче мистецтво").

У відомстві зазначають, що всіх переможців обов’язково буде відзначено найближчим часом на урочистостях на обласному рівні. А всього у конкурсі в цьому році взяли участь 53 вчителі. 

Нагадаємо, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть виплачуватися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

Раніше ми повідомляли, що у МОН розробили посібник для вчителів, який допоможе говорити про війну в Україні зі школярами. Метою його є допомога у формуванні громадянської позиції в учнів та розпізнаванні фейків і маніпуляцій, які розповсюджує ворог.

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