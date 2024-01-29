Учитель года-2024 — в Одесской области стартовал конкурс среди педагогов

Заседание конкурса "Учитель года". Фото: Одесская ОВА

В этом году за звание лучшего учителя будут соревноваться более полусотни педагогов из Одесской области. Больше всего на конкурсе представлены именно преподаватели украинского языка и литературы.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесской областной государственной администрации.

Читайте также:

По словам директора департамента Таисы Абозиной, в конкурсе примут 63 преподавателя профильных предметов.

"С вами рядом будут шагать лучшие из лучших! Это вселяет уверенность! Убеждена, что конкурс "Учитель года-2024" раскроет перед вами новые горизонты и возможности познания себя как агента изменений Новой украинской школы", — отметила Таиса Абозина.

Кто примет участие в конкурсе

Номинация "Украинский язык и литература" — 20 учителей;

Номинация "Физика" — 17 учителей;

Номинация "География" — 13 учителей;

Номинация "Изобразительное искусство" — 3 учителя.

Педагоги защищают страну на фронте

Кроме того, в департамент отмечают, что в настоящее время 307 педагогов из Одесской области стали в ряды ВСУ. Они с оружием в руках защищают покой коллег и учащихся.

Напомним, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут выплачиваться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.