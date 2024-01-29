Учитель року-2024 — на Одещині стартував конкурс серед освітян
Цього року за звання найкращого вчителя змагатимуться понад пів сотні освітян із Одеської області. Найбільше на конкурсі представлено саме викладачів української мови та літератури.
Про це повідомили у Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.
За словами директорки департаменту Таїси Абозіної, у конкурсі візьмуть 63 викладачі профільних предметів.
"З вами поруч крокуватимуть кращі з кращих! Це вселяє впевненість! Переконана, що конкурс "Учитель року-2024" розкриє перед вами нові обрії та можливості щодо пізнання себе як агента змін Нової української школи", — зазначила Таїса Абозіна.
Хто братиме участь у конкурсі
- Номінація "Українська мова та література" — 20 вчителів;
- Номінація "Фізика" — 17 вчителів;
- Номінація "Географія" — 13 вчителів;
- Номінація "Образотворче мистецтво" — 3 вчителі.
Освітяни боронять країну на фронті
Крім того, у департаменті наголошують, що наразі 307 педагогів з Одеської області стали до лав ЗСУ. Вони зі зброєю в руках боронять спокій колег та учнів.
Нагадаємо, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть виплачуватися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.
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