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Учитель року-2024 — на Одещині стартував конкурс серед освітян

29 січня 2024 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Учитель року-2024 — на Одещині стартував конкурс серед освітян
Засідання конкурсу "Вчитель року". Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Цього року за звання найкращого вчителя змагатимуться понад пів сотні освітян із Одеської області. Найбільше на конкурсі представлено саме викладачів української мови та літератури.

Про це повідомили у Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

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За словами директорки департаменту Таїси Абозіної, у конкурсі візьмуть 63 викладачі профільних предметів. 

"З вами поруч крокуватимуть кращі з кращих! Це вселяє впевненість! Переконана, що конкурс "Учитель року-2024" розкриє перед вами нові обрії та можливості щодо пізнання себе як агента змін Нової української школи", — зазначила Таїса Абозіна. 

Хто братиме участь у конкурсі

  • Номінація "Українська мова та література" — 20 вчителів;
  • Номінація "Фізика" — 17 вчителів;
  • Номінація "Географія" — 13 вчителів;
  • Номінація "Образотворче мистецтво" — 3 вчителі. 

Освітяни боронять країну на фронті

Крім того, у департаменті наголошують, що наразі 307 педагогів з Одеської області стали до лав ЗСУ. Вони зі зброєю в руках боронять спокій колег та учнів. 

Нагадаємо, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть виплачуватися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

Одеса
освіта
вчителі
Одеська область
Одеська ОДА
конкурс

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