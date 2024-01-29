Учитель року-2024 — на Одещині стартував конкурс серед освітян

Засідання конкурсу "Вчитель року". Фото: Одеська ОВА

Цього року за звання найкращого вчителя змагатимуться понад пів сотні освітян із Одеської області. Найбільше на конкурсі представлено саме викладачів української мови та літератури.

Про це повідомили у Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

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За словами директорки департаменту Таїси Абозіної, у конкурсі візьмуть 63 викладачі профільних предметів.

"З вами поруч крокуватимуть кращі з кращих! Це вселяє впевненість! Переконана, що конкурс "Учитель року-2024" розкриє перед вами нові обрії та можливості щодо пізнання себе як агента змін Нової української школи", — зазначила Таїса Абозіна.

Хто братиме участь у конкурсі

Номінація "Українська мова та література" — 20 вчителів;

Номінація "Фізика" — 17 вчителів;

Номінація "Географія" — 13 вчителів;

Номінація "Образотворче мистецтво" — 3 вчителі.

Освітяни боронять країну на фронті

Крім того, у департаменті наголошують, що наразі 307 педагогів з Одеської області стали до лав ЗСУ. Вони зі зброєю в руках боронять спокій колег та учнів.

Нагадаємо, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть виплачуватися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.