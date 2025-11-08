Видео удара ССО по складу в Удачном и уничтожения С-400

Уничтожение С-400 и склада боеприпасов. Фото: кадр из видео

Силы специальных операций нанесли точные удары по российским объектам на временно оккупированной территории Крыма. В ночь на 6 октября они уничтожили склад боеприпасов возле Симферополя и пусковую установку комплекса С-400 вблизи Евпатории.

Видео работы опубликовали в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

По их информации, во время подготовки военные получили разведданные от партизан о расположении арсенала 18-й армии РФ в селе Удачное возле Симферополя. После подтверждения информации вечером и ночью по складу нанесли удары дронами ССО — арсенал был поражен.

Уничтожение С-400 в Крыму

В тот же день подразделения спецопераций уничтожили мобильную пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", которая стояла в селе Уютное неподалеку от Евпатории. С-400 — это мощный комплекс для обнаружения и поражения воздушных целей на большом расстоянии; Россия использовала его и для ударов по территории Украины, говорят в Движении сопротивления ССО.

Напомним, в ночь на 8 ноября оккупанты использовали 503 средства воздушного нападения по объектам критической инфраструктуры Украины. Также мы писали, что россияне ударили дроном по многоэтажке в Днепре, известно об одной погибшей и еще десяти раненых.