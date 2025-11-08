Відео
Україна
Удар по Криму — військові знищили С-400 та склад росіян (відео)

Удар по Криму — військові знищили С-400 та склад росіян (відео)

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 14:19
Оновлено: 14:34
Відео удару ССО по складу в Удачному і знищення С-400
Знищення С-400 та складу боєприпасів. Фото: кадр з відео

Сили спеціальних операцій завдали точних ударів по російських об’єктах на тимчасово окупованій території Криму. У ніч проти 6 жовтня вони знищили склад боєприпасів біля Сімферополя та пускову установку комплексу С-400 поблизу Євпаторії. 

Відео роботи опублікували в офіційному Telegram-каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Читайте також:

В Криму знищили склад росіян

За їхньою інформацією, під час підготовки військові здобули розвіддані від партизанів про розташування арсеналу 18-ї армії РФ у селі Удачне біля Сімферополя. Після підтвердження інформації ввечері та вночі по складу завдали удари дронами ССО — арсенал було уражено.

Знищення С-400 в Криму

Того ж дня підрозділи спецоперацій знищили мобільну пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", яка стояла в селі Уютне неподалік Євпаторії. С-400 — це потужний комплекс для виявлення й ураження повітряних цілей на великій відстані; Росія використовувала його й для ударів по території України, кажуть у Руху опору ССО.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада окупанти використали 503 засоби повітряного нападу по об'єктах критичної інфраструктури України. Також ми писали, що росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Дніпрі, відомо про одну загиблу і ще десятьох поранених.

росія Крим військові склади боєприпаси Новини Одеси Арсенал
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
