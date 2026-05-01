Две атаки по Одессе за одни сутки: годовщина обстрелов РФ

Удар по Новой почте в Одессе: годовщина российских обстрелов
Два года назад Одесса пережила два баллистических удара за одни сутки. Первый обстрел произошел в ночь на 1 мая, второй — вечером того же дня. В результате атак были погибшие, раненые и масштабные разрушения.
Журналисты Новини.LIVE решили напомнить о том, что происходило в Одессе в тот день.
Ночной удар
В ночь на 1 мая армия РФ атаковала Одессу баллистическими ракетами. Воздушную тревогу объявили в 23:27, а уже через несколько минут в городе прогремели мощные взрывы.
В ту ночь погибли три человека, еще трое получили ранения. В больницу госпитализировали 42-летнего мужчину в тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом бедра и травмы внутренних органов. Позже стало известно, что Россия выпустила по городу три ракеты типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.
В результате удара повреждены жилые дома — там выбило окна и двери. Разрушениям подверглись также административные здания, медицинское и учебное заведения.
Попадание по "Новой почте"
Вечером 1 мая около 21:58 в Одессе снова прогремели взрывы. Российская армия второй раз за день атаковала город баллистикой. Воздушную тревогу объявили за несколько минут до этого. После взрывов в городе вспыхнули масштабные пожары, в частности на территории логистических объектов.
Одна из ракет попала в сортировочную станцию и грузовое отделение "Новой почты". На тот момент там находились работники, но они успели спрятаться в укрытие. В результате удара уничтожены тысячи посылок — всего 15,5 тонн отправлений на миллионы гривен.
Из-за атаки пострадали 14 человек. Одного мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, среди которых — черепно-мозговая травма и ранения глаз.
Кроме этого, повреждения получили и другие предприятия поблизости, в частности склад компании "Агромаркет". Там заявили о значительном материальном ущербе.
