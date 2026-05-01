Главная Одесса Удар по Новой почте в Одессе: годовщина российских обстрелов

Удар по Новой почте в Одессе: годовщина российских обстрелов

Дата публикации 1 мая 2026 16:24
Две атаки по Одессе за одни сутки: годовщина обстрелов РФ
Последствия удара по Новой почте. Фото: Новини.LIVE

Два года назад Одесса пережила два баллистических удара за одни сутки. Первый обстрел произошел в ночь на 1 мая, второй — вечером того же дня. В результате атак были погибшие, раненые и масштабные разрушения.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить о том, что происходило в Одессе в тот день.

Ночной удар

В ночь на 1 мая армия РФ атаковала Одессу баллистическими ракетами. Воздушную тревогу объявили в 23:27, а уже через несколько минут в городе прогремели мощные взрывы.

Поврежденное здание. Фото: Силы обороны юга

В ту ночь погибли три человека, еще трое получили ранения. В больницу госпитализировали 42-летнего мужчину в тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом бедра и травмы внутренних органов. Позже стало известно, что Россия выпустила по городу три ракеты типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Выбитые окна. Фото: Силы обороны юга

В результате удара повреждены жилые дома — там выбило окна и двери. Разрушениям подверглись также административные здания, медицинское и учебное заведения.

Повреждения в здании. Фото: Омбудсман Дмитрий Лубинец

Попадание по "Новой почте"

Вечером 1 мая около 21:58 в Одессе снова прогремели взрывы. Российская армия второй раз за день атаковала город баллистикой. Воздушную тревогу объявили за несколько минут до этого. После взрывов в городе вспыхнули масштабные пожары, в частности на территории логистических объектов.

Спасатели тушат пожар на Новой почте. Фото: Новини.LIVE
Вид на здание с улицы. Фото: Новини.LIVE

Одна из ракет попала в сортировочную станцию и грузовое отделение "Новой почты". На тот момент там находились работники, но они успели спрятаться в укрытие. В результате удара уничтожены тысячи посылок — всего 15,5 тонн отправлений на миллионы гривен.

Разрушения на почте. Фото: Новини.LIVE

Из-за атаки пострадали 14 человек. Одного мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, среди которых — черепно-мозговая травма и ранения глаз.

Пожарные ликвидируют последствия. Фото: Новини.LIVE

Кроме этого, повреждения получили и другие предприятия поблизости, в частности склад компании "Агромаркет". Там заявили о значительном материальном ущербе.

Поврежденное предприятие. Фото: Новини.LIVE
Разрушенное после атаки здание. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 1 мая Россия массированно атаковала Одесскую область дронами. Под ударом оказалась жилая застройка и портовая инфраструктура. В Одессе повреждены многоэтажки, есть пострадавшие. На местах работают спасатели, продолжается ликвидация последствий.

Также Новини.LIVE писали, что российские атаки на Одесскую область не прекращаются и имеют системный характер. Основной акцент сместился на дроны, которые регулярно запускают по региону, в частности по портовой инфраструктуре. Из-за постоянных ударов есть угроза для курортного сезона.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
