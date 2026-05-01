Удар по Новій пошті в Одесі: річниця російських обстрілів

Удар по Новій пошті в Одесі: річниця російських обстрілів

Дата публікації: 1 травня 2026 16:24
Дві атаки по Одесі за одну добу: річниця обстрілів РФ
Наслідки удару по Новій пошті. Фото: Новини.LIVE

Два роки тому Одеса пережила два балістичні удари за одну добу. Перший обстріл стався в ніч на 1 травня, другий — ввечері того ж дня. Внаслідок атак були загиблі, поранені та масштабні руйнування.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати про те, що відбувалося в Одесі того дня.

Нічний удар

У ніч на 1 травня армія РФ атакувала Одесу балістичними ракетами. Повітряну тривогу оголосили о 23:27, а вже за кілька хвилин у місті пролунали потужні вибухи.

Річниця обстрілу Одеси 1 травня
Пошкоджена будівля. Фото: Сили оборони півдня

В ту ніч, загинули троє людей, ще троє отримали поранення. До лікарні госпіталізували 42-річного чоловіка у важкому стані. У нього діагностували перелом стегна та травми внутрішніх органів. Пізніше стало відомо, що Росія випустила по місту три ракети типу "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму.

Обстріл Одеси 1 травня 2024 року
Вибиті вікна. Фото: Сили оборони півдня

Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки — там вибило вікна та двері. Руйнувань зазнали також адміністративні будівлі, медичний і навчальний заклади.

Атака на Одесу 1 травня 2024 року
Пошкодження в будівлі. Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

Влучання по "Новій пошті"

Увечері 1 травня близько 21:58 в Одесі знову пролунали вибухи. Російська армія вдруге за день атакувала місто балістикою. Повітряну тривогу оголосили за кілька хвилин до цього. Після вибухів у місті спалахнули масштабні пожежі, зокрема на території логістичних об’єктів.

Річниця обстрілу Одеси 1 травня
Рятувальники гасять пожежу на Новій пошті. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси 1 травня 2024 року
ВИд на будівлю з вулиці. Фото: Новини.LIVE

Одна з ракет влучила у сортувальну станцію та вантажне відділення "Нової пошти". На той момент там перебували працівники, але вони встигли сховатися в укриття. Унаслідок удару знищено тисячі посилок — загалом 15,5 тонн відправлень на мільйони гривень.

Атака на Одесу 1 травня 2024 року
Руйнації на пошті. Фото: Новини.LIVE

Через атаку постраждали 14 людей. Одного чоловіка госпіталізували із тяжкими травмами, серед яких — черепно-мозкова травма та поранення очей.

Річниця обстрілу Одеси 1 травня
Пожежники ліквідовують наслідки. Фото: Новини.LIVE

Крім цього, пошкоджень зазнали й інші підприємства поблизу, зокрема склад компанії "Агромаркет". Там заявили про значні матеріальні збитки.

Обстріл Одеси 1 травня 2024 року
Пошкоджене підприємство. Фото: Новини.LIVE 
Атака на Одесу 1 травня 2024 року
Зруйнована після атаки будівля. Фото: Новини.LIVE 

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 1 травня Росія масовано атакувала Одещину дронами. Під ударом опинилася житлова забудова та портова інфраструктура. В Одесі пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі. На місцях працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки на Одещину не припиняються і мають системний характер. Основний акцент змістився на дрони, які регулярно запускають по регіону, зокрема по портовій інфраструктурі. Через постійні удари є загроза для курортного сезону.

Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
