Удар по Одессе и Николаеву: было ли это местью за Крымский мост
В России заявили, что удар по Одессе и Николаеву был местью за взрывы на Крымском мосту. Однако эксперты считают, что это подготовленный заранее удар под разрыв "зернового соглашения".
Такое мнение высказал военно-политический эксперт Александр Коваленко.
Удар по Одессе и Николаеву: оценка эксперта
Российская пропаганда заявляет, что ракетно-дроновый удар этой ночью был "ответом" за Крымский мост. Однако эксперт считает иначе.
"Террор в ночь на 18 июля был заранее подготовлен под разрыв "зернового соглашения". Ведь, подготовить боекомплект, установить координаты, все это занимает время. И если это "ответ" за инцидент на Крымском мосту, то почему она коснулась принимавших городов участие в "зерновом соглашении", но не столицу — Киев?" — объясняет Коваленко.
Он также подчеркнул, что для "ответа" за Крымский мост, россиянам нужны как минимум сутки, а то и больше.
"Это в свою очередь свидетельствует о том, что Россия вообще была заинтересована в продолжении "ВС" и когда Путин уверял Эрдогана в намерении продлить соглашение, он заранее его обманывал, готовясь к запланированному террору против Одессы и Николаева", — сказал военный аналитик.
Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.
Также ночью враг нанес удар по Харьковской области. Однако силы ПВО ликвидировали вражеский дрон.