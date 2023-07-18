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Удар по Одессе и Николаеву: было ли это местью за Крымский мост

18 июля 2023 14:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удар по Одессе и Николаеву: было ли это местью за Крымский мост
Последствия обстрелов Одессы. Фото: t.me/Nazars_look
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России заявили, что удар по Одессе и Николаеву был местью за взрывы на Крымском мосту. Однако эксперты считают, что это подготовленный заранее удар под разрыв "зернового соглашения".

Такое мнение высказал военно-политический эксперт Александр Коваленко.

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Российская пропаганда заявляет, что ракетно-дроновый удар этой ночью был "ответом" за Крымский мост. Однако эксперт считает иначе.

"Террор в ночь на 18 июля был заранее подготовлен под разрыв "зернового соглашения". Ведь, подготовить боекомплект, установить координаты, все это занимает время. И если это "ответ" за инцидент на Крымском мосту, то почему она коснулась принимавших городов участие в "зерновом соглашении", но не столицу — Киев?" — объясняет Коваленко.

Он также подчеркнул, что для "ответа" за Крымский мост, россиянам нужны как минимум сутки, а то и больше.

"Это в свою очередь свидетельствует о том, что Россия вообще была заинтересована в продолжении "ВС" и когда Путин уверял Эрдогана в намерении продлить соглашение, он заранее его обманывал, готовясь к запланированному террору против Одессы и Николаева", — сказал военный аналитик.

Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.

Также ночью враг нанес удар по Харьковской области. Однако силы ПВО ликвидировали вражеский дрон.

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