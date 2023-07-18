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Удар по Одесі та Миколаєву: чи було це помстою за Кримський міст

18 липня 2023 14:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Удар по Одесі та Миколаєву: чи було це помстою за Кримський міст
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: t.me/Nazars_look
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії заявили, що удар по Одесі та Миколаєві був помстою за вибухи на Кримському мосту. Проте експерти вважають, що це підготовлений заздалегідь удар під розрив "зернової угоди".

Таку думку висловив військово-політичний експерт Олександр Коваленко

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Російська пропаганда заявляє, що ракетно-дроновий удар цієї ночі був "відповіддю" за Кримський міст. Проте експерт вважає інакше. 

"Терор у ніч на 18 липня був заздалегідь підготовленим під розрив "зернової угоди". Адже, підготувати боєкомплект, встановити координати, все це займає час. І якщо це "відповідь" за інцидент на Кримському мосту, то чому вона торкнулася міст, що брали участь у "зерновій угоді", але не столицю — Київ?" — пояснює Коваленко. 

Він також наголосив, що для "відповіді" за Кримський міст, росіянам потрібна як мінімум доба, а то й більше. 

"Це своєю чергою свідчить про те, що Росія взагалі була зацікавлена у продовженні "ВС" і коли Путін запевняв Ердогана у намірі продовжити угоду, він заздалегідь його обманював, готуючись до запланованого терору проти Одеси та Миколаєва", — сказав військовий аналітик. 

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.

Також вночі ворог завдав удару по Харківщині. Проте сили ППО ліквідували ворожий дрон. 

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