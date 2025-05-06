Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Удар по Одесскому району — есть погибший и повреждения домов

Удар по Одесскому району — есть погибший и повреждения домов

Ua en ru
Дата публикации 6 мая 2025 00:15
Что известно о последствиях обстрела Одесского района вечером 5 мая 2025 года
Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: УНИАН

Вечером в понедельник, 5 мая, РФ атаковала ударными беспилотниками Одесский район. Под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура, в частности частные жилые дома.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:
Обстрел Одесского района вечером 5 мая 2025 года
Скриншот сообщения Олега Кипера

Что известно о последствиях обстрела Одесской области вечером 5 мая

После обстрела вспыхнули пожары, которые сейчас ликвидируют спасатели. В одном из домов обнаружили тело погибшего человека. Информацию о пострадавших уточняют.

Напомним, вечером 5 мая в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские военные атаковали Одесскую область беспилотниками из акватории Черного моря.

Также мы сообщали, что утром 5 мая прогремел взрыв в Кропивницком. Кировоградскую область атаковали ударные дроны.

взрыв обстрелы Новости Одессы Олег Кипер беспилотник погибшие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER