Что известно о последствиях обстрела Одесского района вечером 5 мая 2025 года

Удар по Одесскому району — есть погибший и повреждения домов
Вечером в понедельник, 5 мая, РФ атаковала ударными беспилотниками Одесский район. Под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура, в частности частные жилые дома.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно о последствиях обстрела Одесской области вечером 5 мая
После обстрела вспыхнули пожары, которые сейчас ликвидируют спасатели. В одном из домов обнаружили тело погибшего человека. Информацию о пострадавших уточняют.
Напомним, вечером 5 мая в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские военные атаковали Одесскую область беспилотниками из акватории Черного моря.
Также мы сообщали, что утром 5 мая прогремел взрыв в Кропивницком. Кировоградскую область атаковали ударные дроны.
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