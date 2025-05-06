Что известно о последствиях обстрела Одесского района вечером 5 мая 2025 года

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: УНИАН

Вечером в понедельник, 5 мая, РФ атаковала ударными беспилотниками Одесский район. Под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура, в частности частные жилые дома.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Скриншот сообщения Олега Кипера

Что известно о последствиях обстрела Одесской области вечером 5 мая

После обстрела вспыхнули пожары, которые сейчас ликвидируют спасатели. В одном из домов обнаружили тело погибшего человека. Информацию о пострадавших уточняют.

Напомним, вечером 5 мая в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские военные атаковали Одесскую область беспилотниками из акватории Черного моря.

Также мы сообщали, что утром 5 мая прогремел взрыв в Кропивницком. Кировоградскую область атаковали ударные дроны.