Що відомо про наслідки обстрілу Одеського району ввечері 5 травня 2025 року

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: УНІАН

Увечері в понеділок, 5 травня, РФ атакувала ударними безпілотниками Одеський район. Під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура, зокрема приватні житлові будинки.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Що відомо про наслідки обстрілу Одещини ввечері 5 травня

Після обстрілу спалахнули пожежі, які наразі ліквідовують рятувальники. В одному з будинків виявили тіло загиблої людини. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, увечері 5 травня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські військові атакували Одеську область безпілотниками з акваторії Чорного моря.

Також ми повідомляли, що вранці 5 травня прогримів вибух у Кропивницькому. Кіровоградщину атакували ударні дрони.