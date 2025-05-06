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Удар по Одеському району — є загиблий і пошкодження будинків

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Дата публікації: 6 травня 2025 00:15
Що відомо про наслідки обстрілу Одеського району ввечері 5 травня 2025 року
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: УНІАН

Увечері в понеділок, 5 травня, РФ атакувала ударними безпілотниками Одеський район. Під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура, зокрема приватні житлові будинки.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Обстріл Одеського району ввечері 5 травня 2025 року
Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Що відомо про наслідки обстрілу Одещини ввечері 5 травня

Після обстрілу спалахнули пожежі, які наразі ліквідовують рятувальники. В одному з будинків виявили тіло загиблої людини. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, увечері 5 травня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські військові атакували Одеську область безпілотниками з акваторії Чорного моря.

Також ми повідомляли, що вранці 5 травня прогримів вибух у Кропивницькому. Кіровоградщину атакували ударні дрони.

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Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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