Що відомо про наслідки обстрілу Одеського району ввечері 5 травня 2025 року

Удар по Одеському району — є загиблий і пошкодження будинків
Увечері в понеділок, 5 травня, РФ атакувала ударними безпілотниками Одеський район. Під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура, зокрема приватні житлові будинки.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про наслідки обстрілу Одещини ввечері 5 травня
Після обстрілу спалахнули пожежі, які наразі ліквідовують рятувальники. В одному з будинків виявили тіло загиблої людини. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Нагадаємо, увечері 5 травня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські військові атакували Одеську область безпілотниками з акваторії Чорного моря.
Також ми повідомляли, що вранці 5 травня прогримів вибух у Кропивницькому. Кіровоградщину атакували ударні дрони.
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