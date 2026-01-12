Обстрел Одессы 12 января - повреждены дома, пострадали люди

Удар РФ по Одессе - в городе частично блэкаут, есть пострадавшие
Российские оккупанты поздно вечером, 11 января, атаковали дронами Одессу. В городе в результате обстрела есть повреждения, пострадали люди, а также в одном из районов блэкаут.
Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
Первые последствия атаки РФ по Одессе вечером 11 января
"В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. Предварительно, пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Также Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на сейчас известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре - повреждены.
На место уже выехали все необходимые аварийные и коммунальные службы.
Новость дополняется...
