Обстрел Одессы 12 января - повреждены дома, пострадали люди

Российские оккупанты поздно вечером, 11 января, атаковали дронами Одессу. В городе в результате обстрела есть повреждения, пострадали люди, а также в одном из районов блэкаут.

Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Первые последствия атаки РФ по Одессе вечером 11 января

"В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. Предварительно, пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Также Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на сейчас известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре - повреждены.

На место уже выехали все необходимые аварийные и коммунальные службы.

Новость дополняется...