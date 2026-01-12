Відео
Україна
Головна Одеса Удар РФ по Одесі — в місті частково блекаут, є постраждалі

Удар РФ по Одесі — в місті частково блекаут, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 00:41
Обстріл Одеси 12 січня - пошкоджені будинки, постраждали люди
Термінова новина

Російські окупанти пізно ввечері, 11 січня, атакували дронами Одесу. В місті внаслідок обстрілу є пошкодження, постраждали люди, а також в одному з районів блекаут.

Про це у Telegram повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Одесі ввечері 11 січня

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині одного з районів відсутнє електропостачання. Попередньо, постраждало двоє людей", — йдеться у повідомленні.

Також Сергій Лисак поінформував, що станом на зараз відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири — пошкоджено.

На місце вже виїхали усі необхідні аварійні і комунальні служби.

Новина доповнюється...

Одеса обстріли війна в Україні блекаут руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
