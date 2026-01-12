Обстріл Одеси 12 січня - пошкоджені будинки, постраждали люди

Удар РФ по Одесі — в місті частково блекаут, є постраждалі
Дата публікації: 12 січня 2026 00:41
Російські окупанти пізно ввечері, 11 січня, атакували дронами Одесу. В місті внаслідок обстрілу є пошкодження, постраждали люди, а також в одному з районів блекаут.
Про це у Telegram повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині одного з районів відсутнє електропостачання. Попередньо, постраждало двоє людей", — йдеться у повідомленні.
Також Сергій Лисак поінформував, що станом на зараз відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири — пошкоджено.
На місце вже виїхали усі необхідні аварійні і комунальні служби.
