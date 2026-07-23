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Главная Одесса Удар РФ по Спасо-Преображенскому собору в Одессе: три года спустя

Удар РФ по Спасо-Преображенскому собору в Одессе: три года спустя

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 10:12
Как восстанавливают собор в Одессе после ракетного удара
Разрушенный собор. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 23 июля 2023 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. Под обстрел попал исторический центр города, а одним из наиболее пострадавших объектов стал Спасо-Преображенский кафедральный собор. Взрыв и пожар разрушили часть храма, повредили крышу, стены, окна и внутреннюю отделку. Спустя три года собор в значительной степени восстановили, но работы еще продолжаются.

Журналисты Новини.LIVE вспомнили, что происходило в Одессе в ту страшную ночь, а также узнали, на каком этапе находится восстановление Спасо-Преображенского собора.

19 ракет по Одессе

Российские войска атаковали Одессу в ночь на 23 июля 2023 года. Для нанесения удара они применили 19 ракет различных типов, в частности "Калибры", "Ониксы", Х-22, "Искандер-К" и "Искандер-М".

Річниця обстрілу Одеси 23 липня
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки погибли два человека, ещё 22 получили ранения, среди них были четверо детей. Повреждения получили шесть жилых домов. В историческом центре города взрывная волна выбила окна и повредила фасады многих зданий.

Фоторепортаж до третьої річниці обстрілу Одеси
Автомобиль под завалами. Фото: Новини.LIVE
Річниця обстрілу Одеси 23 липня
Обломки на улице. Фото: Новини.LIVE

Пострадали 29 памятников архитектуры. Среди них — дворец графа Толстого, дом Чижевича, Дом учёных, Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические сооружения. Не уцелело остекление и в Одесской специализированной музыкальной школе имени П. С. Столярского.

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Наслідки удару РФ по Одесі 23 липня 2023 року
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Фоторепортаж до третьої річниці обстрілу Одеси
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Также серьезный ущерб понес Дом ученых. Взрыв почти уничтожил летний сад во внутреннем дворике, а в здании выбило почти все старинные витражи. Пострадали мебель и интерьеры XIX века, а обломки порезали деревья в саду, в частности знаменитый платан западный.

Наслідки удару РФ по Одесі 23 липня 2023 року
Люди на месте взрыва. Фото: Новини.LIVE
Річниця обстрілу Одеси 23 липня
Выбитые окна здания. Фото: Новини.LIVE

Удар по собору

Одним из главных символов того нападения стал Спасо-Преображенский кафедральный собор. Взрыв и пожар нанесли храму значительные разрушения. Ракета повредила алтарную часть, разрушила крышу и конструкции под ней.

Фоторепортаж до третьої річниці обстрілу Одеси
Трещина в соборе. Фото: Новини.LIVE

Взрывная волна уничтожила все окна собора. Также пострадали центральные и боковые двери, система отопления и энергетическое оборудование. Повреждения получили иконостасы, мраморные киоты и иконы.

Фоторепортаж до третьої річниці обстрілу Одеси
Разрушения в храме. Фото: Новини.LIVE

Во время разбора завалов спасатели извлекли Касперовскую икону Божией Матери — одну из главных святынь храма и покровительницу Одессы.

Наслідки удару РФ по Одесі 23 липня 2023 року
Люди в храме после атаки. Фото: Новини.LIVE

Что удалось восстановить

За три года в соборе провели масштабные работы. Полностью восстановили крышу площадью около 3 тысяч квадратных метров и разрушенные фермы. Восстановили также своды храма, которые теперь выглядят почти так же, как и до атаки.

"Самое главное, что мы восстановили крышу, потому что вся крыша была повреждена. Это почти три тысячи квадратных метров. Крыша была разрушена, были разрушены и фермы, мы их восстанавливали", — рассказал помощник настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Мирослав Вдодович.

Річниця обстрілу Одеси 23 липня
Мирослав Вдодович о восстановлении. Фото: Новини.LIVE

В храме установили новые окна, восстановили центральные и боковые двери. Также отреставрировали часть икон и мраморных киотов. Восстановили центральный мраморный иконостас и иконостасы двух боковых алтарей — святителя Алексея и святителя Петра.

Полностью восстановили и ту часть храма, куда пришелся удар ракеты. Там отстроили разрушенную стену и восстановили алтарную часть.

Фоторепортаж до третьої річниці обстрілу Одеси
Иконы на земле. Фото: Новини.LIVE

Отдельным направлением стало восстановление отопления. По словам Вдодовича, систему полностью заменили, а также установили новые котлы. Работы завершили в мае 2026 года. Средства на этот проект были выделены правительством Италии через ЮНЕСКО.

"Самое главное, что мы уже три зимы были без отопления. А работы по отоплению завершились в мае, только в этом году, в 2026 году. И мы всё это время были без отопления. Это наносило огромный ущерб нашему собору, особенно пострадали росписи", — отметил протоиерей.

Наслідки удару РФ по Одесі 23 липня 2023 року
Разрушенная крыша собора. Фото: Новини.LIVE

Впереди реставрация

Сейчас работы переходят к боковым частям собора. Больше всего пострадал правый придел святителя Петра, где произошел взрыв и возник пожар.

Впереди ещё много сложной работы. Необходимо полностью восстановить лепнину, позолоту и росписи. Также продолжается реставрация внутренних элементов храма. К работам привлекают специалистов Одесской академии строительства и архитектуры.

Річниця обстрілу Одеси 23 липня
Обломки в храме. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на масштабные разрушения, собор постепенно возвращает свой прежний облик. В то же время три года без крыши и отопления дополнительно повлияли на состояние храма. Теперь, после завершения работ с системой отопления, собор должен пережить следующую зиму уже в других условиях.

Фоторепортаж до третьої річниці обстрілу Одеси
Обломки в соборе. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, Россия днем 21 июля нанесла очередной удар по Одессе. В результате атаки поврежден жилой дом в историческом центре города, автомобили и частный дом в Одесском районе. По предварительным данным, два человека пострадали, их доставили в больницу. Также из-за атаки временно остался без воды Черноморск.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает регулярно наносить удары по Одесской области. Одними из главных целей остаются порты, гражданские суда и важная инфраструктура. Причина этого заключается не только в географическом положении региона, но и в его большом экономическом значении.

Одесса обстрелы фото
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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