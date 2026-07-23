Як відновлюють собор в Одесі після ракетного удару

Зруйнований собор. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 23 липня 2023 року Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Під обстріл потрапив історичний центр міста, а одним із найбільш постраждалих об'єктів став Спасо-Преображенський кафедральний собор. Вибух і пожежа зруйнували частину храму, пошкодили дах, стіни, вікна та внутрішнє оздоблення. Через три роки собор значною мірою відновили, але роботи ще тривають.

Журналісти Новини.LIVE пригадали, що відбувалося в Одесі у ту страшну ніч, а також дізналися, на якому етапі відновлення Спасо-Преображенського собору.

19 ракет по Одесі

Російські війська атакували Одесу в ніч на 23 липня 2023 року. Для удару вони застосували 19 ракет різних типів, зокрема "Калібри", "Онікси", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М".

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення, серед них були четверо дітей. Пошкодження зазнали шість житлових будинків. В історичному центрі міста вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасади багатьох будівель.

Авто під завалами. Фото: Новини.LIVE

Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Постраждали 29 пам'яток архітектури. Серед них — палац графа Толстого, будинок Чижевича, Будинок вчених, Спасо-Преображенський кафедральний собор та інші історичні споруди. Не вціліло скління і в Одеській спеціалізованій музичній школі імені П. С. Столярського.

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Зруйнований дах будівлі. Фото: Новини.LIVE

Знищена будівля. Фото: Новини.LIVE

Також сильної шкоди зазнав Будинок вчених. Вибух майже знищив літній сад у внутрішньому дворику, а в будівлі вибило майже всі старовинні вітражі. Постраждали меблі та інтер'єри XIX століття, а уламки посікли дерева в саду, зокрема відомий платан західний.

Люди на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна будівлі. Фото: Новини.LIVE

Удар по собору

Одним із головних символів тієї атаки став Спасо-Преображенський кафедральний собор. Вибух і пожежа завдали храму значних руйнувань. Ракета пошкодила вівтарну частину, зруйнувала дах і конструкції під ним.

Тріщина в соборі. Фото: Новини.LIVE

Вибухова хвиля знищила всі вікна собору. Також постраждали центральні та бокові двері, опалення й енергетичне обладнання. Пошкоджень зазнали іконостаси, мармурові кіоти та ікони.

Руйнації в храмі. Фото: Новини.LIVE

Під час розбору завалів рятувальники дістали Касперовську ікону Божої Матері — одну з головних святинь храму та покровительку Одеси.

Люди в храмі після атаки. Фото: Новини.LIVE

Що вдалося відновити

За три роки в соборі провели масштабні роботи. Повністю відновили дах площею близько 3 тисяч квадратних метрів та зруйновані ферми. Відновили також склепіння храму, які тепер мають вигляд, близький до того, який вони мали до атаки.

"Найголовніше, що ми відновили дах, тому що весь дах був ушкоджений. Це майже три тисячі квадратних метрів. Дах був зруйнований, були зруйновані і ферми, ми їх відновлювали", — розповів помічник настоятеля Спасо-Преображенського кафедрального собору протоієрей Мирослав Вдодович.

Мирослав Вдодович про відновлення. Фото: Новини.LIVE

У храмі встановили нові вікна, відновили центральні та бокові двері. Також реставрували частину ікон і мармурових кіотів. Відновили центральний мармуровий іконостас та іконостаси двох бокових вівтарів — святителя Олексія і святителя Петра.

Повністю відновили і частину храму, куди припав удар ракети. Там відбудували зруйновану стіну та відновили вівтарну частину.

Картини ікон на землі. Фото: Новини.LIVE

Окремим напрямком стало відновлення опалення. За словами Вдодовича, систему повністю замінили, а також встановили нові котли. Роботи завершили у травні 2026 року. Кошти на цей проєкт були виділені урядом Італії через ЮНЕСКО.

"Саме головне, що ми вже три зими були без опалення. І опалення закінчили у травні місяці, тільки в цьому році, у 2026-му році. І ми весь цей час були без опалення. Це додатково приносило дуже багато шкоди нашому собору, особливо постраждали розписи", — зазначив протоієрей.

Зруйнований дах собору. Фото: Новини.LIVE

Попереду реставрація

Нині роботи переходять до бокових частин собору. Найбільше постраждав правий приділ святителя Петра, де стався вибух і виникла пожежа.

Попереду ще багато складної роботи. Потрібно повністю відновити ліпнину, позолоту та розписи. Також триває реставрація внутрішніх елементів храму. До робіт залучають фахівців Одеської академії будівництва та архітектури.

Завали в храмі. Фото: Новини.LIVE

Попри масштабні руйнування, собор поступово повертає свій вигляд. Водночас три роки без даху та опалення додатково вплинули на стан храму. Тепер, після завершення робіт із системою опалення, собор має пройти наступну зиму вже в інших умовах.

Уламки в соборі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вдень, 21 липня, завдала чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок в історичному центрі міста, автомобілі та приватний будинок в Одеському районі. Попередньо, двоє людей постраждали, їх доправили до лікарні. Також через атаку без води тимчасово залишився Чорноморськ.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує регулярно завдавати ударів по Одеській області. Одними з головних цілей залишаються порти, цивільні судна та важлива інфраструктура. Причина цього полягає не лише у географічному розташуванні регіону, а й у його великому економічному значенні.