Зерно перегружают на судно. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские атаки на суда в Чёрном море создают всё большие риски для украинского экспорта. Из-за ударов по судам с зерном Украина может недополучить значительные объёмы продукции и валютной выручки. По предварительным оценкам, потери бизнеса и государства за полгода могут составить 4 млрд долларов. В то же время точное количество поврежденных судов и объемы утраченной продукции еще предстоит установить.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Атаки на суда

Черное море остается одним из самых опасных районов для судоходства. За короткий период в результате атак погибли более 80 членов экипажей судов . По словам Марчука, международные аналитические службы также отмечают высокий уровень опасности для судоходства в Черном море.

"Международные аналитические службы признали, что Чёрное море — одно из самых опасных мест для прохождения судов", — заявил Марчук.

Последствия ударов

В то же время уже сейчас можно оценить финансовые последствия для аграрного сектора. По словам представителя Всеукраинского аграрного совета, из-за недополученного экспорта в течение полугода украинский бизнес и государство могут потерять около 4 млрд долларов.

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"За эти полгода маркетингового года, который закончится в декабре, мы фактически говорим о потерях порядка 4 миллиардов долларов, которые недополучает бизнес, и в том числе государство в виде налогов", — подчеркнул Марчук.

Он добавил, что значительная часть этих средств могла бы поступить в государственный бюджет в виде налоговых поступлений.

Удар по судам у Одессы

Отметим, в ночь на 26 ноября российские войска атаковали два иностранных гражданских судна вблизи Одессы. Оба судна перевозили зерно, а общий объем груза превышал 100 тысяч тонн. По словам премьер-министра, россияне нанесли удары по судам, находившимся в море вблизи Одессы.

Ранее мы сообщали об атаке россиян на коммерческое судно, которое перевозило рапсовое масло. В начале октября стало известно, что в результате удара погиб один человек, еще семеро получили ранения. На борту вспыхнул пожар в надстройке судна. Эта атака стала еще одним случаем поражения гражданского торгового флота в Черном море.

Также мы рассказывали о грузовом судне Emil, которое после российской атаки осталось без экипажа. Судно утратило способность маневрировать и начало дрейфовать под воздействием морских течений. Пятого октября оно двигалось в направлении исключительной экономической зоны Болгарии. Болгарские военные следили за судном и предупреждали других моряков об опасности.