Зерно перевантажують в судно. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські атаки на судна в Чорному морі створюють дедалі більші ризики для українського експорту. Через удари по кораблях із зерном Україна може недоотримати значні обсяги продукції та валютної виручки. За попередніми оцінками, втрати бізнесу й держави за пів року можуть сягнути 4 млрд доларів. Водночас точну кількість уражених суден і обсяги втраченої продукції ще належить встановити.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Атаки на судна

Чорне море залишається одним із найнебезпечніших районів для судноплавства. За короткий період унаслідок атак загинули понад 80 членів екіпажів суден. За словами Марчука, міжнародні аналітичні служби також відзначають високий рівень небезпеки для судноплавства в Чорному морі.

"Міжнародними аналітичними службами визнано, що Чорне море — одне із найнебезпечніших місць для проходження суден", — заявив Марчук.

Наслідки ударів

Водночас уже зараз можна оцінити фінансові наслідки для аграрного сектору. За словами представника Всеукраїнської аграрної ради, через недоотриманий експорт протягом пів року український бізнес і держава можуть втратити близько 4 млрд доларів.

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"За ці пів року маркетингового року, який закінчиться у грудні, ми фактично говоримо про втрати порядку 4 мільярдів доларів, які недоотримує бізнес, і в тому числі держава у вигляді податків", — наголосив Марчук.

Він додав, що значна частина цих коштів могла б надійти до державного бюджету у вигляді податкових надходжень.

Удар по суднах біля Одеси

Зазначимо, у ніч проти 26 листопада російські війська атакували два іноземні цивільні судна поблизу Одеси. Обидва кораблі перевозили зерно, а загальний обсяг вантажу перевищував 100 тисяч тонн. За словами прем'єр-міністра, росіяни завдали ударів по суднах, які перебували в морі поблизу Одеси.

Раніше ми повідомляли про атаку росіян на комерційне судно, яке перевозило рапсову олію. На початку жовтня стало відомо, що внаслідок удару загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. На борту спалахнула пожежа в надбудові судна. Ця атака стала ще одним випадком ураження цивільного торговельного флоту в Чорному морі.

Також ми розповідали й про вантажне судно Emil, яке після російської атаки залишилося без екіпажу. Плавзасіб втратив здатність маневрувати та почав дрейфувати під впливом морських течій. П'ятого жовтня він рухався в напрямку виключної економічної зони Болгарії. Болгарські військові стежили за судном і попереджали інших моряків про небезпеку.