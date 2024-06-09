Погода в Одессе на завтра, 10 июня: чего ожидать

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 10 июня, будет пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны дожди и гроза. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +29 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе 10 июня

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура +20 °C. Ветер южный, 6-10 м/с.

Утром: утром будет идти дождь. Температура +20 °C. Ветер южный, 6-10 м/с.

День: днем в Одессе будет дождливая погода. Температура будет +28 °C. Ветер южный, 12 м/с.

Вечер: к вечеру осадков не предполагается. Температура воздуха будет +26 °C. Ветер южный, 12 м/с.

Продолжительность дня: 15 ч. 45 мин.

Восход — 05:04.

Запад — 20:49.

Подробный прогноз погоды в Одессе на завтра. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области 10 июня

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +25...+30 °C, местами до 33 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Прогноз погоды в Украине 10 июня

В западных, восточных, днем и Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, а в западных областях — юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11...+16°С, днем +23...+28°С. На юге и юго-востоке ночью +16...+21°С, днем +27...+32°С.

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Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.