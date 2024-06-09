Погода в Одесі на завтра, 10 червня: чого очікувати

Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 10 червня, буде похмурою, але теплою. Вдень та вночі можливі дощі та гроза. Та, попри це, температура повітря вдень підійметься до +29 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі 10 червня

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +20 °C. Вітер південний, 6 м/с.

Ранок: зранку очікується легкий дощ. Температура становитиме +20 °C. Вітер південний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься дощова погода. Температура становитиме +28 °C. Вітер південний, 12 м/с.

Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря буде +26 °C. Вітер південний, 12 м/с.

Тривалість дня: 15 год 45 хв.

Схід — 05:04.

Захід — 20:49.

Детальний прогноз погоди в Одесі на завтра. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 10 червня

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C, місцями до 33 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 10 червня

У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, а у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. На півдні та південному сході вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С.

Детальний прогноз по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.