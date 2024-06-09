Погода в Одесі на завтра, 10 червня: чого очікувати

Удень вперіщить дощ — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра
Погода в Одесі завтра, 10 червня, буде похмурою, але теплою. Вдень та вночі можливі дощі та гроза. Та, попри це, температура повітря вдень підійметься до +29 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі 10 червня
Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +20 °C. Вітер південний, 6 м/с.
Ранок: зранку очікується легкий дощ. Температура становитиме +20 °C. Вітер південний, 6 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься дощова погода. Температура становитиме +28 °C. Вітер південний, 12 м/с.
Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря буде +26 °C. Вітер південний, 12 м/с.
Тривалість дня: 15 год 45 хв.
Схід — 05:04.
Захід — 20:49.
Прогноз погоди в Одеській області 10 червня
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C, місцями до 33 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні 10 червня
У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, а у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. На півдні та південному сході вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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