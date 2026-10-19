Люди с чемоданами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На границе с Одесской областью молдавские пограничники провели учения на случай массового прибытия беженцев. К учениям присоединились и другие службы страны. Власти Молдовы не исключают новой волны переселенцев из Украины из-за российских обстрелов и сложной ситуации в преддверии зимы. В ООН предупреждают о риске нового оттока украинцев за границу.

Об этом сообщает издание Europa Liberă со ссылкой на Пограничную полицию Молдовы, передает Новини.LIVE.

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Учения на границе

В Молдове вблизи границы с Одесской областью провели масштабные учения Aflux-2026. Они состоялись в пограничном секторе Волинтир. Правоохранители отрабатывали действия на случай резкого увеличения количества людей, прибывающих из Украины. К учениям присоединились Пограничная полиция, Генеральный инспекторат по миграции и Генеральный инспекторат карабинеров. Представители трех ведомств тренировались совместно реагировать на возможный миграционный кризис.

Особое внимание уделили быстрому приему беженцев, поддержанию общественного порядка и защите людей, нуждающихся в дополнительной помощи. Также отработали механизмы взаимодействия между службами, чтобы в случае массового прибытия украинцев избежать хаоса на границе и обеспечить соблюдение прав человека.

Ранее власти Молдовы уже заявляли, что рассматривают возможность новой волны украинских беженцев. Поэтому страна заранее проверяет готовность своих служб к такому сценарию.

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Угроза новой волны

Международная организация по миграции ООН предупредила, что этой зимой миллионы украинцев могут вновь оказаться перед необходимостью покинуть свои дома. Причинами называют усиление российских обстрелов и сложную ситуацию с жильем.

Эксперты отмечают, что немало людей, выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, впоследствии вернулись в Украину. Однако часть из них вновь столкнулась с опасными условиями жизни. В некоторых регионах ситуация даже ухудшилась.

По прогнозам международных экспертов, в случае нового выезда украинцы, скорее всего, будут выбирать страны, где уже жили или имеют знакомых. Среди таких государств называют Польшу, Германию и Чехию.

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что страна готова обратиться к международным партнерам за финансовой помощью, если количество беженцев существенно возрастет. Дополнительные средства могут понадобиться для их приема и поддержки.

Обстрелы перед зимой

Угрозу новой миграционной волны связывают с усилением российских ударов по украинской энергетике. Российские войска атакуют объекты производства и передачи электроэнергии, создавая риски масштабных отключений света и тепла. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние атаки стали одними из самых мощных ударов по энергетическому сектору страны. По его словам, Россия пытается оставить миллионы украинцев без электричества и отопления непосредственно перед зимой.

В то же время аварийные службы продолжают работать над восстановлением поврежденных объектов. Именно дальнейшая ситуация с безопасностью и энергоснабжением может повлиять на решение украинцев остаться дома или временно уехать за границу.

Угроза масштабных ударов

Отметим, что РФ может готовить масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой. По данным The New York Times, Одесса входит в тройку крупнейших городов, которые оккупанты планируют оставить без основных коммунальных услуг. Также среди возможных целей названы Киев и Харьков. Российские войска могут попытаться сократить поставки электроэнергии и тепла до 90%, а также нарушить работу водоснабжения и канализации.

Украина уже передала европейским партнерам документ, который, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, содержит перехваченный российский план. Он предусматривает три этапа атак с применением до тысячи ракет, дронов и бомб. Среди возможных целей — электроподстанции, гидроэлектростанции и оборудование, соединяющее атомные электростанции с энергосетью.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесса и Киев могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением этой зимой. Этим городам не хватает собственной генерации из-за повреждения и уничтожения россиянами энергетических мощностей. Отключений света избежать не удастся, однако критических перебоев с водоснабжением, канализацией и отоплением не прогнозируется.

Также Новини.LIVE писали, что мысли одесситов уже заняты тем, как пережить предстоящие холода. Предыдущие годы научили горожан приспосабливаться к непростым условиям, однако каждый новый отопительный сезон приносит свои вызовы. На фоне угрозы длительных отключений горожанам приходится оценивать собственную готовность и докупать то, чего не хватает, чтобы не остаться без самого необходимого в разгар холодов.