Люди з валізами. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На кордоні з Одещиною молдовські прикордонники провели навчання на випадок масового прибуття біженців. До тренувань долучилися й інші служби країни. Влада Молдови не виключає нової хвилі переселенців з України через російські обстріли та складну ситуацію напередодні зими. В ООН попереджають про ризик нового виїзду українців за кордон.

Про це повідомляє видання Europa Liberă з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови, передає Новини.LIVE.

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Навчання на кордоні

У Молдові поблизу кордону з Одеською областю провели масштабні навчання Aflux-2026. Вони відбулися у прикордонному секторі Волінтір. Правоохоронці відпрацьовували дії на випадок різкого збільшення кількості людей, які прибуватимуть з України. До навчань долучилися Прикордонна поліція, Генеральний інспекторат з міграції та Генеральний інспекторат карабінерів. Представники трьох відомств тренувалися спільно реагувати на можливу міграційну кризу.

Особливу увагу приділили швидкому прийманню біженців, підтриманню громадського порядку та захисту людей, які потребують додаткової допомоги. Також відпрацювали механізми взаємодії між службами, щоб у разі масового прибуття українців уникнути хаосу на кордоні та забезпечити дотримання прав людини.

Раніше влада Молдови вже заявляла, що розглядає можливість нової хвилі українських біженців. Тому країна заздалегідь перевіряє готовність своїх служб до такого сценарію.

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Загроза нової хвилі

Міжнародна організація з міграції ООН попередила, що цієї зими мільйони українців можуть знову опинитися перед необхідністю залишити свої домівки. Причинами називають посилення російських обстрілів та складну ситуацію з житлом.

Експерти зазначають, що чимало людей, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, згодом повернулися в Україну. Однак частина з них знову зіткнулася з небезпечними умовами життя. У деяких регіонах ситуація навіть погіршилася.

За прогнозами міжнародних фахівців, у разі нового виїзду українці найімовірніше обиратимуть країни, де вже жили або мають знайомих. Серед таких держав називають Польщу, Німеччину та Чехію.

Голова парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що країна готова звернутися до міжнародних партнерів по фінансову допомогу, якщо кількість біженців суттєво зросте. Додаткові кошти можуть знадобитися для їхнього приймання та підтримки.

Обстріли перед зимою

Загрозу нової міграційної хвилі пов'язують із посиленням російських ударів по українській енергетиці. Російські війська атакують об'єкти виробництва та передачі електроенергії, створюючи ризики масштабних відключень світла й тепла. Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні атаки стали одними з найбільших ударів по енергетичному сектору країни. За його словами, Росія намагається залишити мільйони українців без електрики та опалення безпосередньо перед зимою.

Водночас аварійні служби продовжують працювати над відновленням пошкоджених об'єктів. Саме подальша ситуація з безпекою та енергопостачанням може вплинути на рішення українців залишатися вдома або тимчасово виїхати за кордон.

Загроза масштабних ударів

Зазначимо, РФ може готувати масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України цієї зими. За даними The New York Times, Одеса входить до трійки найбільших міст, які окупанти планують залишити без основних комунальних послуг. Також серед можливих цілей названі Київ та Харків. Російські війська можуть намагатися скоротити постачання електроенергії та тепла до 90%, а також порушити роботу водопостачання й каналізації.

Україна вже передала європейським партнерам документ, який, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, містить перехоплений російський план. Він передбачає три етапи атак із застосуванням до тисячі ракет, дронів і бомб. Серед можливих цілей — електропідстанції, гідроелектростанції та обладнання, що з'єднує атомні електростанції з енергомережею.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

Також Новини.LIVE писали, що думки одеситів уже зайняті тим, як пережити майбутні холоди. Попередні роки навчили містян пристосовуватися до непростих умов, однак кожен новий опалювальний сезон приносить свої виклики. На тлі загрози тривалих відключень містянам доводиться оцінювати власну готовність і докуповувати те, чого бракує, аби не залишитися без найнеобхіднішого в розпал холодів.