Видео

Главная Одесса Угроза для Одесчины — РФ переместила самолеты ближе к границе

Угроза для Одесчины — РФ переместила самолеты ближе к границе

Дата публикации 28 ноября 2025 11:37
Угроза от Ту-22 для Одесской области: что говорят военные
Российский бомбардировщик Ту-22м3. Фото иллюстративное: росСМИ

На фоне постоянных комбинированных атак РФ снова заговорили о возможном применении стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. В сети распространяется информация об их переброске ближе к Украине. Угроза существует ежедневно, но реальные возможности этих самолетов заметно снизились.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Угроза бомбардировщиков

После появления сообщений о перемещении российских Ту-22М3 ближе к украинской границе среди жителей южных областей, в частности Одесской, снова возросло беспокойство. Именно эти бомбардировщики в начале вторжения запускали ракеты Х-22 и Х-32, которые хоть и мощные, но крайне неточные. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, угроза от этих самолетов остается, но их реальное влияние сейчас уже не то, что в 2022 году.

"Потенциальная опасность есть каждый день, но российский авиапарк существенно изношен, и его возможности значительно меньше, чем были раньше", — пояснил он.

Братчук добавляет, что паника усиливается из-за информационного эффекта. Ведь Ту-22М3 имеет давнюю репутацию аварийного самолета. Несмотря на это, комбинированные удары по Украине продолжаются, и южные регионы остаются в зоне риска.

"Часть этих машин украинские силы уже уничтожили, а техническое обслуживание в РФ хромает. Это тоже уменьшает их потенциал", — отметил спикер.

Напомним, мы сообщали о том, как Киев приходит в себя после массированной атаки. Также мы писали о том, что оккупанты обстреляли Харьковскую область — среди пострадавших есть дети.

