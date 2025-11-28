Загроза від Ту-22 для Одещини: що кажуть військові

Російський бомбардувальник Ту-22м3. Фото ілюстративне: росЗМІ

На тлі постійних комбінованих атак РФ знову заговорили про можливе застосування стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. У мережі шириться інформація про їхнє перекидання ближче до України. Загроза існує щодня, але реальні можливості цих літаків помітно знизилися.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Загроза бомбардувальників

Після появи повідомлень про переміщення російських Ту-22М3 ближче до українського кордону серед мешканців південних областей, зокрема Одещини, знову зросло занепокоєння. Саме ці бомбардувальники на початку вторгнення запускали ракети Х-22 та Х-32, які хоч і потужні, але вкрай неточні. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, загроза від цих літаків залишається, але їхній реальний вплив зараз уже не той, що у 2022 році.

"Потенційна небезпека є щодня, але російський авіапарк суттєво зношений, і його можливості значно менші, ніж були раніше", — пояснив він.

Братчук додає, що паніка посилюється через інформаційний ефект. Адже Ту-22М3 має давню репутацію аварійного літака. Попри це, комбіновані удари по Україні тривають, і південні регіони залишаються у зоні ризику.

"Частину цих машин українські сили вже знищили, а технічне обслуговування у РФ кульгає. Це теж зменшує їхній потенціал", — зазначив речник.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як Київ оговтується після масованої атаки. Також ми писали про те, що окупанти обстріляли Харківщину — серед постраждалих є діти.