Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Загроза для Одещини — РФ перемістила літаки ближче до кордону

Загроза для Одещини — РФ перемістила літаки ближче до кордону

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 11:37
Загроза від Ту-22 для Одещини: що кажуть військові
Російський бомбардувальник Ту-22м3. Фото ілюстративне: росЗМІ

На тлі постійних комбінованих атак РФ знову заговорили про можливе застосування стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. У мережі шириться інформація про їхнє перекидання ближче до України. Загроза існує щодня, але реальні можливості цих літаків помітно знизилися.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама
Читайте також:

Загроза бомбардувальників

Після появи повідомлень про переміщення російських Ту-22М3 ближче до українського кордону серед мешканців південних областей, зокрема Одещини, знову зросло занепокоєння. Саме ці бомбардувальники на початку вторгнення запускали ракети Х-22 та Х-32, які хоч і потужні, але вкрай неточні. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, загроза від цих літаків залишається, але їхній реальний вплив зараз уже не той, що у 2022 році.

"Потенційна небезпека є щодня, але російський авіапарк суттєво зношений, і його можливості значно менші, ніж були раніше", — пояснив він.

Братчук додає, що паніка посилюється через інформаційний ефект. Адже Ту-22М3 має давню репутацію аварійного літака. Попри це, комбіновані удари по Україні тривають, і південні регіони залишаються у зоні ризику.

"Частину цих машин українські сили вже знищили, а технічне обслуговування у РФ кульгає. Це теж зменшує їхній потенціал", — зазначив речник.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як Київ оговтується після масованої атаки. Також ми писали про те, що окупанти обстріляли Харківщину — серед постраждалих є діти.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси літаки атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації