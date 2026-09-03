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Главная Одесса Угроза реактивных дронов для одесситов: Украина тестирует противодействие

Угроза реактивных дронов для одесситов: Украина тестирует противодействие

Ua ru
3 сентября 2026 10:17
Эксклюзив
Сергей Братчук рассказал о реактивных дронах над Одесской областью
Реактивный беспилотник Shahed-238. Иллюстративное фото: иранские СМИ

Россия наращивает производство реактивных беспилотников, которые уже представляют угрозу, в частности для Одесской области. Украина ищет новые способы их уничтожения в воздухе. Речь идет о дронах-перехватчиках, испытания которых уже дают положительные результаты. В то же время новые российские БПЛА вынуждают оперативно усиливать защиту.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Производство дронов

Россия планирует производить десятки тысяч реактивных беспилотников в год. По данным советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова, российское производство уже может достигать более 3 тысяч таких БПЛА в месяц. Сергей Братчук обратил внимание на то, что эти дроны представляют угрозу не только для столицы. По его словам, они уже применяются на юге Украины, в частности в районе Одессы.

"Сегодня не только столица находится под постоянным прицелом реактивных беспилотников. Вы знаете, что в южной части страны, в частности в Одессе, буквально в эти минуты очередной реактивный беспилотник был сбит нашей авиацией", — отметил Братчук.

Противодействие дронам

На фоне новых атак Украина ищет способы быстрее противодействовать реактивным целям. Речь идет, в частности, о специальных беспилотниках-перехватчиках, которые должны уничтожать российские аппараты в воздухе. Братчук заявил, что украинские разработчики уже проводят испытания таких систем. В то же время он не стал раскрывать, какие именно технологии используются для перехвата.

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"Украина, возможно, даже не просто экспериментирует — Украина тестирует определенные наши меры реагирования. То есть мы говорим о реактивных дронах-перехватчиках, которые должны выполнить соответствующие задачи по нейтрализации этих российских реактивных беспилотников", — рассказал представитель Украинской добровольческой армии.

По его словам, количество сбитых реактивных беспилотников уже свидетельствует об определенном прогрессе. Однако конкретную статистику Братчук не назвал.

"Есть, в том числе, эксперименты, которые дают такие положительные результаты. Поэтому об этом нам сегодня нужно говорить", — отметил он.

Новая угроза

Российские войска продолжают совершенствовать реактивные беспилотники. Среди новых угроз — "Герань-5", которую уже сравнивают с крылатыми ракетами по скорости и конструкции. В то же время Украина разрабатывает средства для перехвата таких целей. По словам Братчука, украинские специалисты уже работают над ответом на новые российские разработки. Речь идет о дронах-перехватчиках, которые должны уничтожать реактивные БПЛА в воздухе.

"Если мы говорим о "Герань-5", если мы говорим о тех же "Бандеролях", которые фактически уже являются ракетами, то здесь возникает вопрос о наших технических возможностях и потенциале", — отметил Братчук.

Ответ Украины

По словам Братчука, сложная ситуация с безопасностью требует не только реакции на уже существующие угрозы, но и развития собственных средств обороны. Он считает, что часть международного финансирования следует направлять на производство дронов-перехватчиков. Для Одесской области это особенно актуально из-за регулярных российских атак с воздуха. В то же время Братчук не стал прогнозировать, какие именно объекты противник может атаковать в дальнейшем.

"Ситуация с безопасностью очень сложная. Но, соответственно, опять-таки вернёмся к тому, о чём говорили: наш ответ — в небе, на земле и на море", — подытожил Братчук.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область, как и Киев и другие регионы Украины, продолжает жить под угрозой длительных воздушных атак. Россияне применяют различные средства поражения и пытаются измотать украинскую ПВО. В то же время целью врага является не только разрушение инфраструктуры, но и постоянное психологическое давление на людей.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса остается важной целью для российских военных из-за ее роли в морском экспорте Украины. В то же время противник не имеет возможности провести полноценную морскую блокаду, поэтому пытается оказывать давление ударами по портовой и другой инфраструктуре.

Одесса Одесская область Новости Одессы Сергей Братчук дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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