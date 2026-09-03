Сергій Братчук розповів про реактивні дрони над Одещиною

Реактивний безпілотник Shahed-238. Фото ілюстративне: ЗМІ Ірану

Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників, які вже становлять загрозу, зокрема для Одещини. Україна шукає нові способи їх знищення в повітрі. Йдеться про дрони-перехоплювачі, випробування яких уже дають позитивні результати. Водночас нові російські БпЛА змушують швидко посилювати захист.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Виробництво дронів

Росія планує виробляти десятки тисяч реактивних безпілотників на рік. За даними радника президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Бескрестнова, російське виробництво вже може сягати понад 3 тисяч таких БпЛА на місяць. Сергій Братчук звернув увагу на те, що ці дрони становлять загрозу не лише для столиці. За його словами, вони вже застосовуються на півдні України, зокрема в районі Одеси.

"Сьогодні не лише столиця під постійною увагою реактивних безпілотників. Ви знаєте, що в нашій південній частині, зокрема Одесі, цими хвилинами черговий реактивний безпілотник був знищений нашою авіацією", — зазначив Братчук.

Протидія дронам

На тлі нових атак Україна шукає способи швидше протидіяти реактивним цілям. Йдеться, зокрема, про спеціальні безпілотники-перехоплювачі, які мають знищувати російські апарати в повітрі. Братчук заявив, що українські розробники вже проводять випробування таких систем. Водночас він не став розкривати, які саме технології використовують для перехоплення.

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"Україна, можливо, навіть не просто експериментує — Україна тестує певні наші відповіді. Тобто ми говоримо про реактивні дрони-перехоплювачі, які мають виконати відповідні завдання з нейтралізації цих російських реактивних безпілотників", — розповів речник Української добровольчої армії.

За його словами, кількість збитих реактивних безпілотників уже свідчить про певний прогрес. Однак конкретну статистику Братчук не назвав.

"Є, в тому числі, експерименти, які дають такі позитивні результати. Тому про це треба нам сьогодні говорити", — зазначив він.

Нова загроза

Російські війська продовжують удосконалювати реактивні безпілотники. Серед нових загроз — "Герань-5", яку вже порівнюють із крилатими ракетами за швидкістю та конструкцією. Водночас Україна розвиває засоби для перехоплення таких цілей. За словами Братчука, українські фахівці вже працюють над відповіддю на нові російські розробки. Йдеться про дрони-перехоплювачі, які мають знищувати реактивні БпЛА в повітрі.

"Якщо ми говоримо про "Герань-5", якщо ми говоримо про ті ж самі "Бандеролі", які фактично вже є ракетами, то тут питання до наших технічних можливостей, спроможностей", — зазначив Братчук.

Відповідь України

За словами Братчука, складна безпекова ситуація потребує не лише реакції на вже наявні загрози, а й розвитку власних засобів оборони. Він вважає, що частину міжнародного фінансування варто спрямовувати на виробництво дронів-перехоплювачів. Для Одещини це особливо актуально через регулярні російські атаки з повітря. Водночас Братчук не став прогнозувати, які саме об'єкти противник може атакувати надалі.

"Безпекова ситуація є дуже складною. Але, відповідно, знову-таки повернемося до того, про що говорили: наша відповідь — у небі, на землі і на морі", — підсумував Братчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одещина, як і Київ та інші регіони України, продовжує жити під загрозою тривалих повітряних атак. Росіяни застосовують різні засоби ураження та намагаються виснажити українську ППО. Водночас метою ворога є не лише руйнування інфраструктури, а й постійний психологічний тиск на людей.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса залишається важливою ціллю для російських військових через її роль у морському експорті України. Водночас противник не має можливості провести повноцінну морську блокаду, тому намагається тиснути ударами по портовій та іншій інфраструктурі.