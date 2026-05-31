Угроза с Черного моря: РФ прячет свои корабли в портах

Корабль РФ в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Ситуация в Черном море остается контролируемой, хотя война продолжает влиять как на безопасность судоходства, так и на жизнь прибрежных регионов. Российские корабли все реже выходят в море и преимущественно остаются в пунктах базирования. В то же время украинский морской коридор продолжает работать и демонстрирует рекордные показатели.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Российский флот

Российская группировка в Черном море больше сосредоточена на сохранении имеющихся сил, чем на расширении своих возможностей. По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, после ряда потерь оккупанты фактически вынуждены держать корабли подальше от украинского побережья. Несмотря на наличие альтернативных маршрутов через Азовское море и внутренние водные пути России, вывод флота из региона означал бы признание поражения на море. Именно поэтому россияне продолжают удерживать корабли в пунктах базирования.

"Оставаться они в Новороссийске будут до последнего корабля. Особых вариантов у них немного. Выйти и этим подписать фактически себе капитуляцию на море россияне, конечно, не могут, поэтому и в дальнейшем будут терять суда и корабли уже в пунктах базирования", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Активность врага

В последние недели российская активность в Черном море остается минимальной. Вражеских кораблей в море почти не фиксируют, а их выходы имеют единичный характер. По словам представителя ВМС, за последний месяц россияне лишь раз привлекали корабли к боевым действиям. Речь идет о комбинированной атаке по Киевской области, во время которой применялись ракеты морского базирования.

"Относительно активности россиян, она вернулась к своему стабильному состоянию, никаких кораблей в море не наблюдаем. За весь последний месяц это был фактически единственный выход в море для того, чтобы присоединиться к комбинированной атаке по Киевской области. Ракетно-дронный удар тогда они нанесли с трех кораблей", — сказал Плетенчук.

Он также обратил внимание на признаки возможных проблем с российским вооружением и его применением.

"Количество пусковых не соответствует количеству ракет. Это может свидетельствовать как о проблемах непосредственно с пусковыми, так и о проблемах с самими системами вооружения или боеприпасами", — добавил представитель ВМС.

Морской коридор

Несмотря на постоянные угрозы со стороны России, украинский морской коридор продолжает работать и обеспечивать экспорт продукции через порты Большой Одессы. Доверие международных судовладельцев и перевозчиков остается высоким, о чем свидетельствует количество судов, которые воспользовались маршрутом. Работа коридора стала одним из ключевых факторов поддержки украинской экономики во время войны. Объемы перевозок продолжают расти.

"Доверие судовладельцев, экипажей есть. Об этом говорят сами цифры. За два с половиной года работы нашего зернового коридора мы понемногу приближаемся к отметке восемь тысяч судов, которые им воспользовались. И давно уже прошли отметку 150 миллионов тонн", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Отдых у моря

С началом лета в Одесской области ожидают увеличения количества отдыхающих. Уже сейчас на дорогах региона можно увидеть автомобили с номерами разных областей Украины. В то же время военные отмечают, что даже во время отдыха у моря нельзя забывать о рисках, которые несет война. Особое внимание нужно обращать на сигналы воздушной тревоги и подозрительные предметы на побережье.

"Не забывайте, что в стране война, и соответствующим образом реагируйте на воздушные тревоги — это не шутки. Особенно на те предметы, которые вам не знакомы и которые вы можете увидеть на побережье, когда выбрасывает мины или обломки различных дронов, которые сбиваются в море. Здесь надо соблюдать максимальные меры безопасности, сразу покинуть эту территорию и вызвать соответствующие службы 101, 102", — подчеркнул спикер ВМС.

