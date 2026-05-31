Загроза з Чорного моря: РФ ховає свої кораблі в портах

Корабель РФ в морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ситуація в Чорному морі залишається контрольованою, хоча війна продовжує впливати як на безпеку судноплавства, так і на життя прибережних регіонів. Російські кораблі дедалі рідше виходять у море та переважно залишаються в пунктах базування. Водночас український морський коридор продовжує працювати й демонструє рекордні показники.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Російський флот

Російське угруповання в Чорному морі більше зосереджене на збереженні наявних сил, ніж на розширенні своїх можливостей. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, після низки втрат окупанти фактично змушені тримати кораблі подалі від українського узбережжя. Попри наявність альтернативних маршрутів через Азовське море та внутрішні водні шляхи Росії, виведення флоту з регіону означало б визнання поразки на морі. Саме тому росіяни продовжують утримувати кораблі в пунктах базування.

"Залишатися вони в Новоросійську будуть до останнього корабля. Особливих варіантів у них небагато. Вийти і цим підписати фактично собі капітуляцію на морі росіяни, звісно, не можуть, тому і надалі втрачатимуть судна і кораблі вже в пунктах базування", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Активність ворога

Останніми тижнями російська активність у Чорному морі залишається мінімальною. Ворожих кораблів у морі майже не фіксують, а їхні виходи мають поодинокий характер. За словами речника ВМС, за останній місяць росіяни лише раз залучали кораблі до бойових дій. Йдеться про комбіновану атаку по Київській області, під час якої застосовувалися ракети морського базування.

Читайте також:

"Щодо активності росіян, вона повернулася до свого стабільного стану, жодних кораблів в морі не спостерігаємо. За весь останній місяць це був фактично єдиний вихід у море для того, щоб долучитися до комбінованої атаки по Київщині. Ракетно-дроновий удар тоді вони завдали з трьох кораблів", — сказав Плетенчук.

Він також звернув увагу на ознаки можливих проблем із російським озброєнням та його застосуванням.

"Кількість пускових не відповідає кількості ракет. Це може свідчити як про проблеми безпосередньо з пусковими, так і про проблеми із самими системами озброєння або боєприпасами", — додав речник ВМС.

Морський коридор

Попри постійні загрози з боку Росії, український морський коридор продовжує працювати та забезпечувати експорт продукції через порти Великої Одеси. Довіра міжнародних судновласників і перевізників залишається високою, про що свідчить кількість суден, які скористалися маршрутом. Робота коридору стала одним із ключових чинників підтримки української економіки під час війни. Обсяги перевезень продовжують зростати.

"Довіра судновласників, екіпажів є. Про це кажуть самі цифри. За два з половиною роки роботи нашого зернового коридору ми потроху наближаємося до відмітки вісім тисяч суден, які ним скористалися. І давно вже пройшли відмітку 150 мільйонів тонн", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Відпочинок біля моря

З початком літа на Одещині очікують збільшення кількості відпочивальників. Уже зараз на дорогах регіону можна побачити автомобілі з номерами різних областей України. Водночас військові наголошують, що навіть під час відпочинку біля моря не можна забувати про ризики, які несе війна. Особливу увагу потрібно звертати на сигнали повітряної тривоги та підозрілі предмети на узбережжі.

"Не забувайте, що в країні війна, і відповідним чином реагуйте на повітряні тривоги — це не жарти. Особливо на ті предмети, які вам не знайомі та які ви можете побачити на узбережжі, коли викидає міни або уламки різноманітних дронів, які збиваються в морі. Тут треба дотримуватися максимальних заходів безпеки, одразу покинути цю територію і викликати відповідні служби 101, 102", — підкреслив речник ВМС.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує зміцнювати безпеку в Чорноморському регіоні та розвивати можливості Військово-Морських сил. Особливу увагу приділяють захисту морських шляхів, портів і південних рубежів держави. Також серед пріоритетів — розвиток безпілотних систем та посилення оборони від нових загроз на морі.

Також Новини.LIVE писали, що регіональна безпека у Чорному морі зазнає глибоких змін на тлі повномасштабної війни та трансформації світового порядку. Посилюється конкуренція між глобальними та регіональними гравцями, що впливає на політичні, економічні та військові процеси. Стара архітектура безпеки поступово втрачає ефективність і не відповідає новим загрозам.