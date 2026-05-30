Украина меняет правила игры на фронте: уникальные технологии

Военные на фронте.

Украинский опыт ведения войны кардинально меняет взгляды западных аналитиков на архитектуру безопасности. После завершения боевых действий государство не просто будет восстанавливаться, а превратится в главного поставщика уникальных оборонных знаний. Западные страны уже сейчас понимают, что украинские технологии и умение воевать в условиях современной технической революции являются бесценными. Именно поэтому европейские лидеры стремятся привлечь Украину в свой круг, чтобы усилить собственную безопасность.

Об этом заявил журналист Саймон Шустер во время Black Sea Security Forum, передают журналисты Новини.LIVE, которые находятся на месте события.

Военный экспорт

Мир быстро меняется, и старые правила сдерживания агрессоров с помощью ядерного оружия больше не работают на сто процентов. В будущем Украина выйдет на международный рынок с совершенно новым и дефицитным продуктом. Это будут не только дроны или артиллерия, а готовый интеллектуальный продукт для защиты территорий. Европейские страны будут вынуждены перенимать этот опыт, чтобы модернизировать свои армии.

"После войны Украина будет становиться все более эффективным экспортером не только продукции, но и знаний, потому что Украина знает, как развивать оборону", — заявил журналист Саймон Шустер.

Совместные заводы

Из-за постоянных ракетных ударов украинские компании вынуждены искать безопасные площадки для развертывания мощностей. Наиболее перспективным вариантом является создание совместных предприятий в соседних странах НАТО. Это позволит сохранить технологии и обеспечить бесперебойное производство техники. В то же время европейский бизнес получит доступ к передовым разработкам, которые уже прошли испытания в реальных боях.

"Открытие ваших заводов в Польше или в Чехии, когда вы не должны переживать каждую ночь, что баллистическая ракета попадет в такой завод по производству дронов", — добавил журналист.

Страхи Запада

Европейские политики начинают осознавать, что держать Украину на пороге ЕС и НАТО становится опасно для них самих. Страна строит сверхмощную армию и создает собственную закрытую экосистему оборонных технологий. Если Запад закроет двери и откажется от полноценной интеграции, Киев будет вынужден искать других союзников на международной арене. Такая автономность пугает европейские столицы, поскольку они рискуют потерять контроль над сильнейшей военной структурой региона.

"Если Европа не станет домом для Украины в ЕС, что тогда Украина сделает с этой силой, которую она построила, с кем она будет делать партнерство", — подытожил Шустер.

