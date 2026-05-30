Україна змінює правила гри на фронті: унікальні технології

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб

Український досвід ведення війни кардинально змінює погляди західних аналітиків на архітектуру безпеки. Після завершення бойових дій держава не просто відновлюватиметься, а перетвориться на головного постачальника унікальних оборонних знань. Західні країни вже зараз розуміють, що українські технології та вміння воювати в умовах сучасної технічної революції є безцінними. Саме тому європейські лідери прагнуть залучити Україну до свого кола, щоб посилити власну безпеку.

Про це заявив журналіст Саймон Шустер під час Black Sea Security Forum, передають журналісти Новини.LIVE, які перебувають на місці події.

Військовий експорт

Світ швидко змінюється, і старі правила стримування агресорів за допомогою ядерної зброї більше не працюють на сто відсотків. У майбутньому Україна вийде на міжнародний ринок з абсолютно новим і дефіцитним продуктом. Це будуть не лише дрони чи артилерія, а готовий інтелектуальний продукт для захисту територій. Європейські країни будуть змушені переймати цей досвід, щоб модернізувати свої армії.

"Після війни Україна ставатиме дедалі ефективнішим експортером не тільки продукції, але й знання, тому що Україна знає, як розбудовувати оборону", — заявив журналіст Саймон Шустер.

Спільні заводи

Через постійні ракетні удари українські компанії змушені шукати безпечні майданчики для розгортання потужностей. Найбільш перспективним варіантом є створення спільних підприємств у сусідніх країнах НАТО. Це дозволить зберегти технології та забезпечити безперебійне виробництво техніки. Водночас європейський бізнес отримає доступ до передових розробок, які вже пройшли випробування в реальних боях.

Читайте також:

"Відкриття ваших заводів в Польщі або в Чехії, коли ви не маєте перейматися щоночі, що балістична ракета поцілиться в такий завод з виробництва дронів", — додав журналіст.

Страхи Заходу

Європейські політики починають усвідомлювати, що тримати Україну на порозі ЄС та НАТО стає небезпечно для них самих. Країна будує надпотужну армію та створює власну закриту екосистему оборонних технологій. Якщо Захід закриє двері та відмовиться від повноцінної інтеграції, Київ буде змушений шукати інших союзників на міжнародній арені. Така автономність лякає європейські столиці, оскільки вони ризикують втратити контроль над найсильнішою військовою структурою регіону.

"Якщо Європа не стане домом для України в ЄС, що тоді Україна зробить з цією силою, яку вона розбудувала, з ким вона буде робити партнерство", — підсумував Шустер.

Як повідомляли Новини.LIVE, регіональна безпека у Чорному морі зазнає глибоких змін на тлі повномасштабної війни та трансформації світового порядку. Посилюється конкуренція між глобальними та регіональними гравцями, що впливає на політичні, економічні та військові процеси. Стара архітектура безпеки поступово втрачає ефективність і не відповідає новим загрозам. Окремо зростає роль технологій, які змінюють характер сучасних бойових дій на морі та в повітрі.

Також Новини.LIVE писали, що українська армія готується до масштабної роботизації фронту, яка має докорінно змінити підхід до ведення бойових дій. Вже до кінця 2026 року планується замінити третину піхоти безпілотниками та наземними роботами, щоб вивести людей із найнебезпечніших зон. Водночас на полі бою триває постійні перегони технологій, які змушують адаптуватися не лише Україну, а й увесь західний світ.