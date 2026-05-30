До Одеси приїхав спадкоємець іранського престолу: деталі візиту

Реза Пахлаві. Фото: pahlavireza/Facebook

До Одеси прибув голова династії Пахлаві та спадкоємець іранської монархії Реза Пахлаві. Відомий опозиційний політик приїхав в Україну для участі у міжнародному безпековому заході. На полях форуму він проводить особисті зустрічі з українськими та іноземними колегами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Деталі візиту

Реза Пахлаві приїхав на запрошення організаторів Black Sea Security Forum. Головна мета його візиту — координація зусиль між міжнародною опозицією та демократичними країнами. Учасники форуму зазначають, що особиста зустріч із лідером іранських демократичних сил дозволяє координувати позиції щодо протидії спільним безпековим загрозам.

Хто такий Реза Пахлаві

У дитинстві Резу Пахлаві офіційно проголосили наступником останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві. Проте після Ісламської революції 1979 року монархію в країні скасували, а вся королівська родина опинилася у вигнанні. Сьогодні він мешкає за кордоном, є головним обличчям іранської опозиції та публічно виступає за демократичне майбутнє своєї батьківщини.

Безпековий форум

Міжнародна платформа Black Sea Security Forum проходить безпосередньо в Одесі. Це масштабний захід, який збирає політиків, військових експертів, дипломатів та журналістів з різних країн світу. Головними темами обговорення є безпека в Чорноморському регіоні, захист торговельних шляхів, військова допомога та протидія сучасним диктатурам.

Як повідомляли Новини.LIVE, українська армія готується до масштабної роботизації фронту, яка має докорінно змінити підхід до ведення бойових дій. Вже до кінця 2026 року планується замінити третину піхоти безпілотниками та наземними роботами, щоб вивести людей із найнебезпечніших зон. Водночас на полі бою триває постійні перегони технологій, які змушують адаптуватися не лише Україну, а й увесь західний світ.

Також Новини.LIVE писали, що Росія не припиняє марити захопленням Одеси та півдня України, тому загроза з окупованого Придністров’я залишається постійною. Хоча розташований там російський контингент невеликий, його продовжують враховувати під час оцінки безпекової ситуації. Саме тому Україна стежить за розвитком подій та працювати над стримуванням ризиків.