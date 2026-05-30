В Одессу приехал наследник иранского престола: детали визита

Реза Пахлави. Фото: pahlavireza/Facebook

В Одессу прибыл глава династии Пахлави и наследник иранской монархии Реза Пахлави. Известный оппозиционный политик приехал в Украину для участия в международном мероприятии по безопасности. На полях форума он проводит личные встречи с украинскими и иностранными коллегами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Детали визита

Реза Пахлави приехал по приглашению организаторов Black Sea Security Forum. Главная цель его визита — координация усилий между международной оппозицией и демократическими странами. Участники форума отмечают, что личная встреча с лидером иранских демократических сил позволяет координировать позиции по противодействию общим угрозам безопасности.

Кто такой Реза Пахлеви

В детстве Резу Пахлави официально провозгласили преемником последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави. Однако после Исламской революции 1979 года монархию в стране отменили, а вся королевская семья оказалась в изгнании. Сегодня он живет за границей, является главным лицом иранской оппозиции и публично выступает за демократическое будущее своей родины.

Форум по безопасности

Международная платформа Black Sea Security Forum проходит непосредственно в Одессе. Это масштабное мероприятие, которое собирает политиков, военных экспертов, дипломатов и журналистов из разных стран мира. Главными темами обсуждения являются безопасность в Черноморском регионе, защита торговых путей, военная помощь и противодействие современным диктатурам.

