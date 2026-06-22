ВМС Украины спасли экипаж судна после атаки со стороны РФ — известны подробности

Пострадавшие в результате российской атаки. Фото: ВМС ВС Украины

Военно-морские силы ВСУ провели спасательную операцию после атаки российского беспилотника на иностранное гражданское судно. В результате удара на борту возник крупный пожар, один из членов экипажа погиб.

Об этом сообщают ВМС ВС Украины и вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Пожар на судне VICTRESS

Под удар российского БПЛА попал сухогруз VICTRESS, принадлежащий турецкому судовладельцу и ходящий под флагом Панамы. После атаки на борту вспыхнул масштабный пожар.

Горящее судно. Фото: ВМС ВС Украины

На судне находились девять членов экипажа — граждане Египта, Турции и Индии.

Члены экипажа судна VICTRESS. Фото: ВМС ВС Украины

Учитывая сложную ситуацию и угрозу распространения огня, экипажи катеров ВМС ВСУ провели эвакуацию моряков. Восемь членов экипажа удалось спасти, однако 58-летний повар, гражданин Египта, погиб.

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По словам Алексея Кулебы, этой ночью российские силы также атаковали суда под флагами Палау и Белиза. В этих случаях экипажи не пострадали, а поврежденные суда смогли продолжить движение.

Украинская сторона подчеркивает, что атаки на гражданское судоходство являются нарушением норм международного морского права.

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