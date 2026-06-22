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Главная Одесса Украина спасла иностранный экипаж судна после нападения со стороны РФ

Украина спасла иностранный экипаж судна после нападения со стороны РФ

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Дата публикации 22 июня 2026 09:06
ВМС Украины спасли экипаж судна после атаки со стороны РФ — известны подробности
Пострадавшие в результате российской атаки. Фото: ВМС ВС Украины

Военно-морские силы ВСУ провели спасательную операцию после атаки российского беспилотника на иностранное гражданское судно. В результате удара на борту возник крупный пожар, один из членов экипажа погиб.

Об этом сообщают ВМС ВС Украины и вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Пожар на судне VICTRESS

Под удар российского БПЛА попал сухогруз VICTRESS, принадлежащий турецкому судовладельцу и ходящий под флагом Панамы. После атаки на борту вспыхнул масштабный пожар.

Україна врятувала іноземний екіпаж судна після атаки РФ - фото 1
Горящее судно. Фото: ВМС ВС Украины

На судне находились девять членов экипажа — граждане Египта, Турции и Индии.

Україна врятувала іноземний екіпаж судна після атаки РФ - фото 2
Члены экипажа судна VICTRESS. Фото: ВМС ВС Украины

Учитывая сложную ситуацию и угрозу распространения огня, экипажи катеров ВМС ВСУ провели эвакуацию моряков. Восемь членов экипажа удалось спасти, однако 58-летний повар, гражданин Египта, погиб.

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По словам Алексея Кулебы, этой ночью российские силы также атаковали суда под флагами Палау и Белиза. В этих случаях экипажи не пострадали, а поврежденные суда смогли продолжить движение.

Украинская сторона подчеркивает, что атаки на гражданское судоходство являются нарушением норм международного морского права.

Новини.LIVE сообщали, что вечером в воскресенье, 21 июня, российские войска атаковали Одесский район баллистической ракетой "Искандер". Под ударом оказалась территория одного из сельскохозяйственных предприятий. В результате атаки погиб один человек, еще как минимум трое получили ранения.

Новини.LIVE сообщали, что Одесская область по-прежнему подвергается атакам российских беспилотников. В ночь на 21 июня дроны вновь проникли в регион со стороны Черного моря. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура Измаильского района.

ВМС беспилотник атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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