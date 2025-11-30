Новые правила въезда в Молдову для украинских водителей

Украинцев не пускают в Молдову без этой бумажки — что нужно
На молдавской границе заработали новые правила, которые уже создают проблемы украинским водителям. Теперь без сертификата техосмотра авто пограничники не пропускают и заставляют возвращаться. Требование касается всех машин — независимо от возраста или марки.
Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.
Новые требования для путешествий в Молдову
Без справки о техническом состоянии автомобиля водителей просто не пропустят. Получить этот документ можно только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции, где проверяют тормоза, освещение, выхлопную систему и другие параметры безопасности.
Что нужно иметь при себе
Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:
- действующий биометрический или заграничный паспорт;
- водительское удостоверение (лучше — международного образца);
- техпаспорт на автомобиль;
- "Зеленая карта" — международная страховка;
- виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.
Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.
Что запрещено ввозить в Молдову
Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.
