Українців не пускають у Молдову без цього папірця — що потрібно

Українців не пускають у Молдову без цього папірця — що потрібно

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 18:45
Нові правила в’їзду до Молдови для українських водіїв
Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На молдовському кордоні запрацювали нові правила, які вже створюють проблеми українським водіям. Тепер без сертифіката техогляду авто прикордонники не пропускають і змушують повертатися назад. Вимога стосується всіх машин — незалежно від віку чи марки.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Читайте також:

Нові вимоги для подорожей до Молдови

Без довідки про технічний стан автомобіля водіїв просто не пропустять. Отримати цей документ можна лише після проходження техогляду на сертифікованій станції, де перевіряють гальма, освітлення, вихлопну систему та інші параметри безпеки.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

  • чинний біометричний або закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);
  • техпаспорт на автомобіль;
  • "Зелена карта" — міжнародна страховка;
  • віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачена конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану є певні категорії чоловіків, кому попри мобілізаційний закон можна виїжджати за кордон. Також ми повідомляли, чи заборонено виїжджати з країни, якщо є непогашена судимість.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
