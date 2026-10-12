Сотрудник почты в Одессе присвоил 450 тысяч гривен

Полицейский возле автомобиля. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе разоблачили сотрудника почтового отделения, которого подозревают в присвоении 450 тысяч гривен. Недостачу денег обнаружили во время инвентаризации, после чего к делу подключились правоохранительные органы. По данным следствия, мужчина дважды забирал наличные из сейфа учреждения. После разоблачения он начал возмещать убытки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Присвоение денег

В полицию обратились представители почтового отделения в Приморском районе Одессы. В ходе проверки они обнаружили недостачу наличных в размере 450 тысяч гривен. Правоохранители установили, что к исчезновению средств может быть причастен 29-летний оператор почтовой связи этого же отделения. Он был материально ответственным лицом и имел доступ к сейфу.

Сотрудник почты в полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

По данным следствия, мужчина дважды забирал оттуда деньги для собственных нужд. Сначала он присвоил 350 тысяч гривен, а через несколько дней — ещё 100 тысяч.

Какое наказание грозит

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении или растрате чужого имущества, которое было вверено лицу, в частности повторно в условиях военного положения. За это преступление предусмотрено до восьми лет лишения свободы. Также суд может запретить мужчине занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до трех лет.

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После раскрытия дела подозреваемый начал возмещать убытки почтовому учреждению. Большую часть суммы он уже возместил. Досудебное расследование продолжается.

Другие случаи

Отметим, ранее в Одесской области правоохранители разоблачили социальную работницу психоневрологического интерната, которую обвиняют в присвоении пенсий умерших подопечных. По данным следствия, женщина в течение примерно полутора лет снимала выплаты со счетов 16 умерших людей. Общая сумма ущерба составляет 351 860 гривен. Обвинительный акт уже передан в суд, а обвиняемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе раскрыли схему, в рамках которой мужчина пытался завладеть чужой квартирой, инсценировав смерть владельца. Для этого он подделал документы и даже «оформил» кремацию. Речь идет о жилье в прибрежном районе стоимостью более 2 млн грн. Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе 54-летняя сиделка после смерти 73-летней подопечной вместе с сообщницей пыталась незаконно переоформить её квартиру стоимостью 1,6 млн грн. Женщина, похожая на умершую, выдала себя за владелицу жилья у нотариуса и подписала договор купли-продажи в пользу сиделки. Правоохранители вовремя вмешались и наложили арест на квартиру.