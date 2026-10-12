Працівник пошти в Одесі привласнив 450 тисяч гривень

Поліцейський біля авто. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі викрили працівника поштового відділення, якого підозрюють у привласненні 450 тисяч гривень. Нестачу грошей виявили під час інвентаризації, після чого до справи долучилися правоохоронці. За даними слідства, чоловік двічі забирав готівку із сейфа установи. Після викриття він почав відшкодовувати збитки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Привласнення грошей

До поліції звернулися представники поштового відділення у Приморському районі Одеси. Під час перевірки вони виявили нестачу готівки на 450 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що до зникнення коштів може бути причетний 29-річний оператор поштового зв’язку цього ж відділення. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до сейфа.

Працівник пошти в поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

За даними слідства, чоловік двічі забирав звідти гроші для власних потреб. Спочатку він привласнив 350 тисяч гривень, а за кілька днів — ще 100 тисяч.

Яке покарання загрожує

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення або розтрату чужого майна, яке було ввірене особі, зокрема повторно в умовах воєнного стану. За цей злочин передбачено до восьми років позбавлення волі. Також суд може заборонити чоловікові обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.

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Після викриття підозрюваний почав компенсувати збитки поштовій установі. Більшу частину суми він уже відшкодував. Досудове розслідування триває.

Інші випадки

Зазначимо, раніше в Одеській області правоохоронці викрили соціальну працівницю психоневрологічного інтернату, яку обвинувачують у привласненні пенсій померлих підопічних. За даними слідства, жінка протягом приблизно півтора року знімала виплати з рахунків 16 померлих людей. Загальна сума збитків становить 351 860 гривень. Обвинувальний акт уже передали до суду, а обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі викрили схему, в якій чоловік намагався заволодіти чужою квартирою через фальшиву смерть власника. Для цього він підробив документи та навіть "оформив" кремацію. Йдеться про житло в прибережному районі вартістю понад 2 млн грн. Підозрюваного затримали, йому загрожує ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі 54-річна доглядальниця після смерті 73-річної підопічної разом зі спільницею намагалася незаконно переоформити її квартиру вартістю 1,6 млн грн. Жінка, схожа на померлу, видала себе за власницю житла у нотаріуса та підписала договір купівлі-продажу на користь доглядальниці. Правоохоронці вчасно втрутилися та наклали арешт на квартиру.