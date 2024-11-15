Восстановление и помощь Украине: какая роль США

Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ
Во время предвыборной кампании новоизбранный Президент США Дональд Трамп обещал сократить количество военной помощи для Украины. Поэтому наша страна рассчитывает на более активную поддержку со стороны европейских партнеров и стран-членов НАТО, чтобы не быть зависимой от Штатов. Насколько реально обойтись без поддержки из-за океана и есть ли альтернатива?
Журналистам Новини.LIVE эксклюзивно рассказал об этом глава Одесской областной организации "Комитет избирателей" Анатолий Бойко.
Поддержка Украины со стороны США
Пока Трамп не вступил в права в Белом доме, все решения продолжает принимать правительство Байдена. Таким образом, по меньшей мере до лета следующего года Украина будет иметь поддержку от США в достаточном количестве.
"У Байдена в активе еще 6 миллиардов, которые еще не использовали по назначению. Кроме того, в США есть 5 миллиардов активов российского Центробанка, которые также теоретически администрация Байдена еще может успеть конфисковать и передать нам", — говорит глава "Комитета избирателей".
Кроме того, Украина поддерживается не только Соединенными Штатами Америки, но и странами ЕС. Как говорит эксперт, партнерам на материке гораздо легче будет поддерживать как экономически, так и в военном плане.
"Я не вижу какого-то апокалиптического сценария для нас. У нас достаточно партнеров, которые нас не бросят. Да и Трампа еще нет в Белом доме, поэтому не следует впадать в панику", — добавляет господин Бойко.
Послевоенное восстановление Украины
После окончания активных боевых действий в Украине произойдет настоящий экономический бум, как это было в Германии, ведь в страну зайдут многие инвесторы. Однако для этого необходимо, чтобы было достаточно безопасно.
"Если здесь будет установлен такой режим безопасности, как в Корее, как был в свое время в ФРГ, сюда придет множество частных инвестиций, которые достаточно быстро помогут нам выйти из критических ситуаций. Украина — это просто какая-то сказочная страна, в которой бизнес и экономика не падают, несмотря даже на усилия собственного государства. Нашему бизнесу, нашей экономике нужно дать просто не мешать, они тоже нормально потянут, и страна будет развиваться", — отмечает Анатолий Бойко.
Три года изнурительной войны так или иначе сказываются и на предпринимателях, поэтому помогать поднимать экономику необходимо уже сегодня, даже во время войны. Это покажет партнерам пример того, что мы действительно хотим стать частью прогрессивного и цивилизованного мира.
"Мы третий год противостоим одному из самых больших, мощных в военном смысле государств, абсолютно несоизмеримых нам по потенциалу. Нам давали три дня, три недели... Мы можем не только выстоять дальше — мы можем абсолютно восстановить страну. Просто нужно до этого подходить ответственно, с холодным умом, искать возможности. Желательно, чтобы государство в этом помогало обществу", — заключает Анатолий Бойко.
Несмотря на все тревоги и переживания, понятно, что Украина без поддержки не останется. Ведь от целостности нашей страны зависит целостность всей Европы, а может быть, и всего мира.
Ранее мы писали, что премьер Великобритании Кир Стармер призовет президента США Джо Байдена выделить для Украины 20 млрд долларов кредита.
А заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Егор Чернев заявил, что шести миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовятся предоставить в качестве помощи Украине, должно хватить на период до инаугурации Дональда Трампа.
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