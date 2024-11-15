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Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

15 ноября 2024 06:37
Рвачова Анастасия - редактор
Восстановление и помощь Украине: какая роль США
Доллары в руках человека. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
Рвачова Анастасия - редактор

Во время предвыборной кампании новоизбранный Президент США Дональд Трамп обещал сократить количество военной помощи для Украины. Поэтому наша страна рассчитывает на более активную поддержку со стороны европейских партнеров и стран-членов НАТО, чтобы не быть зависимой от Штатов. Насколько реально обойтись без поддержки из-за океана и есть ли альтернатива?

Журналистам Новини.LIVE эксклюзивно рассказал об этом глава Одесской областной организации "Комитет избирателей" Анатолий Бойко.

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Поддержка Украины со стороны США

Пока Трамп не вступил в права в Белом доме, все решения продолжает принимать правительство Байдена. Таким образом, по меньшей мере до лета следующего года Украина будет иметь поддержку от США в достаточном количестве.

"У Байдена в активе еще 6 миллиардов, которые еще не использовали по назначению. Кроме того, в США есть 5 миллиардов активов российского Центробанка, которые также теоретически администрация Байдена еще может успеть конфисковать и передать нам", — говорит глава "Комитета избирателей".

Глава одесской областной организации "комитет избирателей" Анатолий Бойко. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Глава Одесской областной организации "Комитет избирателей" Анатолий Бойко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, Украина поддерживается не только Соединенными Штатами Америки, но и странами ЕС. Как говорит эксперт, партнерам на материке гораздо легче будет поддерживать как экономически, так и в военном плане.

"Я не вижу какого-то апокалиптического сценария для нас. У нас достаточно партнеров, которые нас не бросят. Да и Трампа еще нет в Белом доме, поэтому не следует впадать в панику", — добавляет господин Бойко.

Послевоенное восстановление Украины

После окончания активных боевых действий в Украине произойдет настоящий экономический бум, как это было в Германии, ведь в страну зайдут многие инвесторы. Однако для этого необходимо, чтобы было достаточно безопасно.

"Если здесь будет установлен такой режим безопасности, как в Корее, как был в свое время в ФРГ, сюда придет множество частных инвестиций, которые достаточно быстро помогут нам выйти из критических ситуаций. Украина — это просто какая-то сказочная страна, в которой бизнес и экономика не падают, несмотря даже на усилия собственного государства. Нашему бизнесу, нашей экономике нужно дать просто не мешать, они тоже нормально потянут, и страна будет развиваться", — отмечает Анатолий Бойко.

Анатолий Бойко о возобновлении Украины. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская 
Анатолий Бойко о возобновлении Украины. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Три года изнурительной войны так или иначе сказываются и на предпринимателях, поэтому помогать поднимать экономику необходимо уже сегодня, даже во время войны. Это покажет партнерам пример того, что мы действительно хотим стать частью прогрессивного и цивилизованного мира.

"Мы третий год противостоим одному из самых больших, мощных в военном смысле государств, абсолютно несоизмеримых нам по потенциалу. Нам давали три дня, три недели... Мы можем не только выстоять дальше — мы можем абсолютно восстановить страну. Просто нужно до этого подходить ответственно, с холодным умом, искать возможности. Желательно, чтобы государство в этом помогало обществу", — заключает Анатолий Бойко.

Несмотря на все тревоги и переживания, понятно, что Украина без поддержки не останется. Ведь от целостности нашей страны зависит целостность всей Европы, а может быть, и всего мира.

Ранее мы писали, что премьер Великобритании Кир Стармер призовет президента США Джо Байдена выделить для Украины 20 млрд долларов кредита.

А заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Егор Чернев заявил, что шести миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовятся предоставить в качестве помощи Украине, должно хватить на период до инаугурации Дональда Трампа.

США Одесса Дональд Трамп военная помощь Новости Одессы помощь

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