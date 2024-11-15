Відновлення та допомога Україні: яка роль США

Долари в руках людини. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Під час своєї передвиборчої кампанії новообраний Президент США Дональд Трамп обіцяв скоротити кількість військової допомоги для України. Тому наразі наша країна розраховує на більш активну підтримку з боку європейських партнерів та країн-членів НАТО, щоб не бути залежною від Штатів. Наскільки реально обійтися без підтримки з-за океану і чи є альтернатива?

Журналістам Новини.LIVE ексклюзивно розповів голова Одеської обласної організації "Комітет виборців" Анатолій Бойко.

Читайте також:

Підтримка України з боку США

Доки Трамп не вступив у права у Білому домі, усі рішення продовжує ухвалювати уряд Байдена. Таким чином, щонайменше до літа наступного року Україна матиме підтримку від США у достатній кількості.

"У Байдена в активі є ще 6 мільярдів, які ще не використали за призначенням. Крім того, в США є 5 мільярдів активів російського Центробанку, які також теоретично адміністрація Байдена ще може встигнути конфіскувати і передати нам", — каже голова "Комітету виборців".

Голова Одеської обласної організації "комітет виборців" Анатолій Бойко. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, Україну підтримують не лише Сполучені Штати Америки, а й країни ЄС. Як каже експерт, партнерам на материку набагато легше буде підтримувати як економічно, так і у військовому плані.

"Я не бачу якогось апокаліптичного сценарію для нас. В нас достатньо партнерів, які нас не покинуть. Та й Трампа ще немає в Білому домі, тому не слід впадати у паніку", — додає пан Бойко.

Повоєнна відбудова України

Після закінчення активних бойових дій в Україні станеться справжній економічний бум, як це було у Німеччині, адже до країни зайде багато інвесторів. Проте для цього необхідно, щоб було достатньо безпечно.

"Якщо тут буде встановлений такий режим безпеки, як в Кореї, як був свого часу у ФРН, сюди прийде безліч приватних інвестицій, які достатньо швидко допоможуть нам вийти з геть критичних ситуацій. Україна — це просто якась казкова країна, в якій бізнес і економіка не падають, незважаючи навіть на зусилля власної держави. Нашому бізнесу, нашій економіці треба дати просто не заважати, вони теж нормально потягнуть, і країна буде розвиватися", — наголошує Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко про відновлення України. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Три роки виснажливої ​​війни так чи інакше позначаються і на підприємцях, тому допомагати підіймати економіку необхідно вже сьогодні, навіть під час війни. Це покаже партнерам приклад того, що ми дійсно прагнемо стати частиною прогресивного та цивілізованого світу.

"Ми третій рік протистоїмо одній з найбільших, найпотужніших у військовому сенсі держав, абсолютно неспівмірною нам за потенціалом. Нам давали три дні, три тижні... Ми можемо і не тільки вистояти далі — ми можемо абсолютно відновити країну. Просто потрібно до цього підходити відповідально, з холодним розумом, шукати можливості. Бажано, щоб держава в цьому допомагала суспільству", — підсумовує Анатолій Бойко.

Попри усі тривоги та переживання, зараз зрозуміло, що Україна без підтримки не залишиться. Адже від цілісності нашої країни залежить цілісність всієї Європи, а можливо, й усього світу.

Раніше ми писали, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер закличе президента США Джо Байдена виділити для України 20 млрд доларів кредиту.

А заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Єгор Чернєв заявив, що шести мільярдів доларів, які Сполучені Штати готуються надати як допомогу Україні, має вистачити на період до інавгурації Дональда Трампа.