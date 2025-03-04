Трамп приостановил всю военную помощь Украине

Люди на улицах Одессы. Фото: Новини.LIVE

Отношения между Украиной и США, а точнее с Дональдом Трампом, в последнее время развиваются довольно стремительно, каждый день принося нам новый сюрприз из-за океана. Только хороших новостей все меньше. Так, президент Америки уже заявил об остановке военной помощи нашей стране, а ранее были приостановлены многие финансовые проекты.

Журналисты Новини.LIVE провели опрос среди жителей Одессы, чтобы узнать их мнение: сможет ли Украина выстоять без поддержки США?

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Поддержка Европы

Некоторые одесситы уверены, что Украина сможет продолжить борьбу даже без США, если сохранится поддержка со стороны европейских партнеров. Кроме того, они отмечают важность наших ресурсов и поддержки со стороны граждан.

"Конечно, мы будем стараться выдержать, однако выстоим или нет — время покажет. Я надеюсь, что в результате все будет хорошо, потому что у нас еще остается поддержка от европейских стран, конечно, если они оставят поддержку без США. Ну и возможно, что мы своими силами сможем тоже собирать какие-то средства, донатить и хоть частично выстоим. Конечно, вернуть все территории мы не сможем, но хотя бы сохраним то, что есть", — отметила одесситка Юлия.

Одесситка Юлия о поддержке европейских стран. Фото: Новини.LIVE

Похожую позицию имеет и другая одесситка, Анастасия, которая убеждена в том, что именно европейские страны уже нам помогают и это чувствуется. Мы не должны допустить ослабления Украины.

"Думаю, что выстоим, нас поддерживает Европа, и это уже видно, поэтому я думаю, что мы в любом случае выстоим", — делится мнением одесситка Анастасия.

Одесситка Анастасия о поддержке европейских стран. Фото: Новини.LIVE

А вот одессит Александр считает, что Украина сможет выстоять, только если Европа активнее включится в помощь. Мол, европейцы должны осознать уровень угрозы, которую несет российская агрессия.

"Сможем выстоять. Европа должна проснуться, мы единственное, что стоит между ними и кацапами, вот и все", — говорит одессит Александр.

Одессит Александр об активности помощи со стороны европейцев. Фото: Новини.LIVE

Страхи и риски

Некоторые украинцы считают, что без американской помощи ситуация может значительно усложниться, особенно если США изменят внешнеполитический курс. В то же время одесситы надеются на внутренние политические реформы в Америке.

"Может, и не выстоим. Если Трамп сейчас наплюет на всех, на все договоренности, то просто будет разлад, а если он еще объединится с Путиным и Китаем и сделает монополию на весь мир — это будет ужасно. Я надеюсь, что будет импичмент Трампа", — отметила одесситка София.

Одесситка София о США и Трампе. Фото: Новини.LIVE

Украина выстоит

Есть и те, кто уверен в способности страны преодолеть любые трудности. Они опираются на исторический опыт и считают, что Украина имеет достаточно сил для самостоятельной борьбы.

"Я думаю, что, конечно, сможем выдержать, потому что глядя на нашу великую историю, мы пережили очень много сложных ситуаций, и думаю, что это также переживем, выстоим", — говорит Владислав.

Владислав о выдержке украинцев. Фото: Новини.LIVE

Опрос в Одессе показал, что мнения граждан разделились. Одни считают, что без помощи США Украина может оказаться в опасности, другие возлагают надежды на Европу, а кто-то убежден во внутренних силах украинцев. Однако единственное, что объединяет всех этих людей, — это желание выстоять и сохранить независимость.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль сказал, сколько оружия производит Украина и о том, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым.