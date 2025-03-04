Трамп приостановил всю военную помощь Украине

Украина без Трампа и США — одесситы о шансах на выживание
Отношения между Украиной и США, а точнее с Дональдом Трампом, в последнее время развиваются довольно стремительно, каждый день принося нам новый сюрприз из-за океана. Только хороших новостей все меньше. Так, президент Америки уже заявил об остановке военной помощи нашей стране, а ранее были приостановлены многие финансовые проекты.
Журналисты Новини.LIVE провели опрос среди жителей Одессы, чтобы узнать их мнение: сможет ли Украина выстоять без поддержки США?
Поддержка Европы
Некоторые одесситы уверены, что Украина сможет продолжить борьбу даже без США, если сохранится поддержка со стороны европейских партнеров. Кроме того, они отмечают важность наших ресурсов и поддержки со стороны граждан.
"Конечно, мы будем стараться выдержать, однако выстоим или нет — время покажет. Я надеюсь, что в результате все будет хорошо, потому что у нас еще остается поддержка от европейских стран, конечно, если они оставят поддержку без США. Ну и возможно, что мы своими силами сможем тоже собирать какие-то средства, донатить и хоть частично выстоим. Конечно, вернуть все территории мы не сможем, но хотя бы сохраним то, что есть", — отметила одесситка Юлия.
Похожую позицию имеет и другая одесситка, Анастасия, которая убеждена в том, что именно европейские страны уже нам помогают и это чувствуется. Мы не должны допустить ослабления Украины.
"Думаю, что выстоим, нас поддерживает Европа, и это уже видно, поэтому я думаю, что мы в любом случае выстоим", — делится мнением одесситка Анастасия.
А вот одессит Александр считает, что Украина сможет выстоять, только если Европа активнее включится в помощь. Мол, европейцы должны осознать уровень угрозы, которую несет российская агрессия.
"Сможем выстоять. Европа должна проснуться, мы единственное, что стоит между ними и кацапами, вот и все", — говорит одессит Александр.
Страхи и риски
Некоторые украинцы считают, что без американской помощи ситуация может значительно усложниться, особенно если США изменят внешнеполитический курс. В то же время одесситы надеются на внутренние политические реформы в Америке.
"Может, и не выстоим. Если Трамп сейчас наплюет на всех, на все договоренности, то просто будет разлад, а если он еще объединится с Путиным и Китаем и сделает монополию на весь мир — это будет ужасно. Я надеюсь, что будет импичмент Трампа", — отметила одесситка София.
Украина выстоит
Есть и те, кто уверен в способности страны преодолеть любые трудности. Они опираются на исторический опыт и считают, что Украина имеет достаточно сил для самостоятельной борьбы.
"Я думаю, что, конечно, сможем выдержать, потому что глядя на нашу великую историю, мы пережили очень много сложных ситуаций, и думаю, что это также переживем, выстоим", — говорит Владислав.
Опрос в Одессе показал, что мнения граждан разделились. Одни считают, что без помощи США Украина может оказаться в опасности, другие возлагают надежды на Европу, а кто-то убежден во внутренних силах украинцев. Однако единственное, что объединяет всех этих людей, — это желание выстоять и сохранить независимость.
Ранее мы писали о том, что Шмыгаль сказал, сколько оружия производит Украина и о том, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым.
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