Трамп призупинив всю військову допомогу Україні

Люди на вулицях Одеси. Фото: Новини.LIVE

Відносини між Україною та США, а точніше з Дональдом Трампом, останнім часом розвиваються досить стрімко. Кожен день приносить нам новий сюрприз через океан. Тільки хороших новин все менше. Так, президент Америки вже заявив про зупинення військової допомоги нашій країні, а раніше було припинено багато фінансових проєктів.

Журналісти Новини.LIVE провели опитування серед жителів Одеси, щоб дізнатися їхню думку: чи зможе Україна вистояти без підтримки США?

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Підтримка Європи

Деякі одесити впевнені, що Україна зможе продовжити боротьбу навіть без США, якщо збережеться підтримка з боку європейських партнерів. Окрім того, вони наголошують на важливості наших ресурсів та підтримки з боку громадян.

"Звісно, що ми будемо старатися витримувати, проте вистоїмо чи ні — час покаже. Я сподіваюся, що в результаті все буде добре, бо в нас ще залишається підтримка від європейських країн, звісно, якщо вони залишать підтримку без США. Ну і можливо, що ми своїми силами зможемо теж збирати якісь кошти, донатити та хоч частково вистоїмо. Звичайно, що повернути всі території ми не зможемо, але хоча б збережемо те, що є", — зазначила одеситка Юлія.

Одеситка Юлія про підтримку європейських країн. Фото: Новини.LIVE

Схожу позицію має й інша одеситка, Анастасія, яка переконана в тому, що саме європейські країни вже нам допомагають і це відчувається. Ми не повинні допустити ослаблення України.

"Думаю, що вистоїмо, нас підтримує Європа, і це вже показано, тому я думаю, що ми в будь-якому випадку вистоїмо", — ділиться думкою одеситка Анастасія.

Одеситка Анастасія про підтримку європейських країн. Фото: Новини.LIVE

А от одесит Олександр вважає, що Україна зможе вистояти, тільки якщо Європа активніше включиться в допомогу. Мовляв, європейці мають усвідомити рівень загрози, яку несе російська агресія.

"Зможемо вистояти. Європа має проснутися, ми єдине, що стоїть між ними та кацапами, от і все", — каже одесит Олександр.

Одесит Олександр про активність допомоги з боку європейців. Фото: Новини.LIVE

Страхи та ризики

Деякі українці вважають, що без американської допомоги ситуація може значно ускладнитися, особливо якщо США змінять зовнішньополітичний курс. Водночас одесити сподіваються на внутрішні політичні реформи в Америці.

"Може, і не вистоїмо. Якщо Трамп зараз наплює на всіх, на всі домовленості, то просто буде розлад, а якщо він ще об'єднається з Путіним та Китаєм та зробить монополію на весь світ — це буде жахливо. Я сподіваюсь, що буде імпічмент Трампа", — зазначила одеситка Софія.

Одеситка Софія про США та Трампа. Фото: Новини.LIVE

Україна вистоїть

Є й ті, хто впевнений у здатності країни подолати будь-які труднощі. Вони спираються на історичний досвід і вважають, що Україна має достатньо сили для самостійної боротьби.

"Я думаю, що, звісно, зможемо витримати, бо дивлячись на нашу велику історію, ми пережили дуже багато складних ситуацій, і думаю, що це також переживемо, вистоїмо", — каже Владислав.

Владислав про витримку українців. Фото: Новини.LIVE

Опитування в Одесі показало, що думки громадян розділилися. Одні вважають, що без допомоги США Україна може опинитися в небезпеці, інші покладають надії на Європу, а хтось переконаний у внутрішніх силах українців. Проте єдине, що об’єднує всіх цих людей — це бажання вистояти та зберегти незалежність.

Раніше ми писали про те, що Шмигаль сказав, скільки зброї виробляє Україна, та про те, що Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин.