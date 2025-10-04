Осенние вызовы для армии: погода, тактика и нехватка людей

Военный на фронте. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

Осень приносит для военных новые трудности — от непогоды до нехватки людей. Холод, дожди и грязь меняют условия боя и требуют больше выносливости от бойцов. Подготовка к таким условиям начинается заранее: от закупки снаряжения до изменения тактики.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Осень на фронте

По словам спикера ВМС, с наступлением осени фронт переживает новый этап войны. Погодные условия затрудняют передвижение и боевые действия, заставляя армию менять тактику. Холод, мокрый грунт и дожди влияют на логистику и требуют дополнительной выносливости от военных.

"Армия готовится к сезону не во время сезона. Это все просчитывается заранее: бюджет, закупки, изменение тактики, другой камуфляж, другие действия. У нас уже есть многолетний опыт, поэтому это для нас рутина", — пояснил Плетенчук.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Главный ресурс

Несмотря на техническую подготовку, самым ценным ресурсом остаются люди. Именно на фронте боец приобретает уникальный опыт, который невозможно быстро заменить. По словам Плетенчука, нехватка личного состава ощущается постоянно.

"Людей не хватает. Это самый ценный и самый сложный ресурс, потому что это подготовка, это опыт, за который заплачено кровью. Новички тоже платят высокую цену. Поэтому этот ресурс всегда будет в дефиците", — подытожил он.

