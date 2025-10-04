Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Украина готовится к осенним вызовам на фронте — что ждет

Украина готовится к осенним вызовам на фронте — что ждет

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 11:35
Осенние вызовы для армии: погода, тактика и нехватка людей
Военный на фронте. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

Осень приносит для военных новые трудности — от непогоды до нехватки людей. Холод, дожди и грязь меняют условия боя и требуют больше выносливости от бойцов. Подготовка к таким условиям начинается заранее: от закупки снаряжения до изменения тактики.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Осень на фронте

По словам спикера ВМС, с наступлением осени фронт переживает новый этап войны. Погодные условия затрудняют передвижение и боевые действия, заставляя армию менять тактику. Холод, мокрый грунт и дожди влияют на логистику и требуют дополнительной выносливости от военных.

"Армия готовится к сезону не во время сезона. Это все просчитывается заранее: бюджет, закупки, изменение тактики, другой камуфляж, другие действия. У нас уже есть многолетний опыт, поэтому это для нас рутина", — пояснил Плетенчук.

Війна восени - що чекає на фронт
Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Главный ресурс

Несмотря на техническую подготовку, самым ценным ресурсом остаются люди. Именно на фронте боец приобретает уникальный опыт, который невозможно быстро заменить. По словам Плетенчука, нехватка личного состава ощущается постоянно.

"Людей не хватает. Это самый ценный и самый сложный ресурс, потому что это подготовка, это опыт, за который заплачено кровью. Новички тоже платят высокую цену. Поэтому этот ресурс всегда будет в дефиците", — подытожил он.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты пытаются наступать возле Боровой. Также мы писали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин назвал, какие гарантии безопасности надо Украине.

Одесса осень армия Одесская область Новости Одессы фронт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации