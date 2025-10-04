Осінні виклики для армії: погода, тактика та нестача людей

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

Осінь приносить для військових нові труднощі — від негоди до браку людей. Холод, дощі та бруд змінюють умови бою й потребують більше витривалості від бійців. Підготовка до таких умов починається заздалегідь: від закупівлі спорядження до зміни тактики.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Осінь на фронті

За словами речника ВМС, з настанням осені фронт переживає новий етап війни. Погодні умови ускладнюють пересування та бойові дії, змушуючи армію змінювати тактику. Холод, мокрий ґрунт і дощі впливають на логістику й потребують додаткової витривалості від військових.

"Армія готується до сезону не під час сезону. Це все прораховується завчасно: бюджет, закупівлі, зміна тактики, інший камуфляж, інші дії. У нас вже є багаторічний досвід, тому це для нас рутина", — пояснив Плетенчук.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Головний ресурс

Попри технічну підготовку, найціннішим ресурсом залишаються люди. Саме на фронті боєць набуває унікального досвіду, який неможливо швидко замінити. За словами Плетенчука, нестача особового складу відчувається постійно.

"Людей не вистачає. Це найцінніший і найскладніший ресурс, тому що це підготовка, це досвід, за який заплачено кров'ю. Новачки теж платять високу ціну. Тому цей ресурс завжди буде в дефіциті", — підсумував він.

