Бюджет 2025 – сможет ли Украина покрыть дефицит

Украинские купюры по 1000 грн. Фото: Новини.LIVE

Дефицит бюджета Украины в 2025 году достигнет рекордных показателей, и покрыть его рассчитывают на средства помощи от стран ЕС и США. Тем не менее эксперты предупреждают, что будущее этой помощи будет оставаться под вопросом к результатам президентских выборов в США.

О дефиците в бюджете-2025 журналисты Новини.LIVE пообщались с экономистом Сергеем Якубовским.

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Дефицит в бюджете

Бюджет Украины на 2025 год вызывает обеспокоенность у специалистов из-за огромного дефицита в 1,6 триллиона гривен, что составляет почти 20% ВВП. Большинство этих расходов планируется покрыть на средства международной помощи, в частности, от Соединенных Штатов и Европы. Однако экономист Дмитрий Якубовский отмечает, что подобные планы могут зависеть от политических решений за границей, особенно в США.

"Я бы вообще до 5 ноября основательно ничего не комментировал. Потому что в проекте бюджета заложен дефицит в размере 1 трлн 600 млрд грн, что составляет около 20% ВВП. И это первый такой бюджет, когда такое большое количество расходов будет покрываться иностранной помощью. А сумма действительно значительная. И если победит не Харрис, то будет открытый вопрос, откуда брать эти средства", — объясняет Якубовский.

Помощь союзников под угрозой

Специалист добавляет, что победа кандидата-республиканца, особенно Дональда Трампа, может негативно повлиять на экономическую поддержку Украины, поскольку он ранее выражал скептицизм по масштабной финансовой помощи Украине.

"Если война будет продолжаться в течение всего 2025 года, я сомневаюсь, что найдутся союзники, которые покроют наш дефицит, потому что нужно будет еще 500-600 миллиардов. Такую сумму достаточно нелегко найти за границей и попросить", — подчеркивает экономист.

Таким образом Украина может оказаться в сложной финансовой ситуации, если не найдется альтернативных источников финансирования, а Европа, Канада и Япония вряд ли смогут полностью компенсировать потенциальное отсутствие американской помощи.

Напомним, у демократов США план на случай, если Дональд Трамп преждевременно объявит о своей победе. Они планируют успокоить граждан, пока будет продолжаться подсчет голосов. Также в Пенсильвании Трамп и Харрис почти сравнялись по голосам, разница только в один процент.