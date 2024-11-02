Бюджет 2025 - чи зможе Україна покрити дефіцит

Українські купюри по 1 000 гривень. Фото: Новини.LIVE

Дефіцит бюджету України у 2025 році досягне рекордних показників, і покрити його розраховують коштом допомоги від країн ЄС та США. Проте експерти попереджають, що майбутнє цієї допомоги залишатиметься під питанням до результатів президентських виборів у США.

Про дефіцит в бюджеті-2025 журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з економістом Сергієм Якубовським.

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Дефіцит у бюджеті

Бюджет України на 2025 рік викликає занепокоєння у фахівців через величезний дефіцит у 1,6 трлн грн, що становить майже 20% ВВП. Більшість цих видатків планується покрити коштом міжнародної допомоги, зокрема від Сполучених Штатів та Європи. Однак економіст Дмитро Якубовський зазначає, що такі плани можуть залежати від політичних рішень за кордоном, особливо в США.

"Я б взагалі до 5 листопада ґрунтовно нічого не коментував. Бо в проєкті бюджету закладений дефіцит у розмірі 1 трлн 600 млрд грн, що становить близько 20% ВВП. І це перший такий бюджет, коли така велика кількість видатків покриватиметься іноземною допомогою. А сума дійсно значна. І якщо переможе не Гарріс, то буде відкрите питання, звідки брати ці кошти", — пояснює Якубовський.

Допомога союзників під загрозою

Фахівець додає, що перемога кандидата-республіканця, особливо Дональда Трампа, може негативно вплинути на економічну підтримку України, оскільки він раніше висловлював скептицизм щодо масштабної фінансової допомоги Україні.

"Якщо війна триватиме протягом всього 2025 року, я маю сумніви, що знайдуться союзники, які покриють наш дефіцит, бо потрібно буде ще 500-600 млрд грн. Таку суму досить нелегко знайти за кордоном та попросити", — підкреслює економіст.

Таким чином, Україна може опинитися у складній фінансовій ситуації, якщо не знайдеться альтернативних джерел фінансування, а Європа, Канада та Японія навряд чи зможуть повністю компенсувати потенційну відсутність американської допомоги.

Нагадаємо, демократи США мають план на випадок, якщо Дональд Трамп передчасно оголосить про свою перемогу. Вони планують заспокоїти громадян поки триватиме підрахунок голосів. Також у Пенсільванії Трамп і Гарріс майже зрівнялися за голосами, різниця тільки в один відсоток.