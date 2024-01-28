Украина ожидает получить от Великобритании фрегаты для морского флота, — ВМС

Командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа. Фото: УНИАН

Военно-морской флот Украины готов взять на себя командование двумя британскими военными кораблями. Речь идет о ракетных фрегатах HMS Argyll и недавно отремонтированном HMS Westminster.

Об этом в интервью Sky News сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

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"Мы должны иметь возможность сделать так, чтобы Россия навсегда отказалась от мысли даже смотреть в сторону Украины, в том числе на море", — заявил командующий.

Отметим, что отремонтированный фрегат HMS Westminster Великобритания думает "списать" из-за нехватки моряков.

HMS Westminster

HMS Westminster — это фрегат типа 23 Королевского флота Великобритании, спущенный на воду в 1992 году и названный в честь герцогства Вестминстер. Вот некоторые его характеристики:

Вес: 4 900 тонн.

Длина: 133 метра.

Скорость: более 28 узлов (52 км/ч).

Дальность плавания: 7 500 морских миль (14 000 км).

Вооружение: 32 ракеты Sea Ceptor, до 8 ракет Harpoon, 2 двойные торпедные аппараты Sting Ray, 1 пушка калибра 4,5 дюйма, 2 пушки калибра 30 мм, 2 минигана, 4 пулемета.

Авиация: 1 вертолет Wildcat HMA2 или 1 вертолет Merlin HM2.

Фрегат HMS Westminster. Фото: скриншот

HMS Argyll

HMS Argyll — это несколько кораблей Королевского флота Великобритании, которые были названы в честь региона Аргайл в Шотландии. Сейчас это название старейшего фрегата типа 23, поступившего на службу в 1991 году. Вот некоторые факты о нем:

Он имеет 32 ракеты Sea Ceptor, до 8 ракет Harpoon, 2 пушки калибра 30 мм, 1 вертолет Wildcat HMA2 или 1 вертолет Merlin HM21.

Он участвовал в военных операциях в Сьерра-Леоне, Персидском заливе, а также в противодействии наркоторговле.

Фрегат HMS Argyll. Фото: скриншот

Напомним, Великобритания предложила Германии решение вопроса передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как известно, это связано с нежеланием последней передавать свои ракеты Украине.