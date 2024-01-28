Україна очікує отримати від Великої Британії фрегати для морського флоту, — ВМС
Військово-морський флот України готовий взяти на себе командування двома британськими військовими кораблями. Йдеться про ракетні фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster.
Про це в інтерв’ю Sky News повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
"Ми повинні мати можливості зробити так, щоб Росія назавжди відмовилася від думки навіть дивитися у бік України, зокрема на морі", — заявив командувач.
Зазначимо, що відремонтований фрегат HMS Westminster Велика Британія думає "списати" через брак моряків.
HMS Westminster
HMS Westminster — це фрегат типу 23 Королівського флоту Великої Британії, який був спущений на воду у 1992 році й названий на честь герцогства Вестмінстер. Ось деякі його характеристики:
- Вага: 4 900 тонн.
- Довжина: 133 метри.
- Швидкість: понад 28 вузлів (52 км/год).
- Дальність плавання: 7 500 морських миль (14 000 км).
- Озброєння: 32 ракети Sea Ceptor, до 8 ракет Harpoon, 2 подвійні торпедні апарати Sting Ray, 1 гармата калібру 4,5 дюйма, 2 гармати калібру 30 мм, 2 мінігани, 4 кулемети.
- Авіація: 1 вертоліт Wildcat HMA2 або 1 вертоліт Merlin HM2.
HMS Argyll
HMS Argyll — це назва кількох кораблів Королівського флоту Великої Британії, які були названі на честь регіону Аргайл у Шотландії. Зараз це назва найстарішого фрегата типу 23, який надійшов на службу в 1991 році. Ось деякі факти про нього:
- Він має 32 ракети Sea Ceptor, до 8 ракет Harpoon, 2 гармати калібру 30 мм, 1 вертоліт Wildcat HMA2 або 1 вертоліт Merlin HM21.
- Він брав участь у військових операціях у Сьєрра-Леоне, Перській затоці, а також у протидії наркоторгівлі.
Нагадаємо, Велика Британія запропонувала Німеччині розв'язання питання передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як відомо, це пов'язано з небажанням останньої передавати свої ракети Україні.
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