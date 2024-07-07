Украина вместе с Нидерландами будут расследовать военные преступления РФ

Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Каспар Велдкам. Фото: Новости.

Нидерланды и Украина вместе с другими международными партнерами работают над укреплением системы расследований военных преступлений РФ. Будет вестись подробная документация всех совершенных преступлений и розыск пропавших.

Об этом на пресс-конференции сообщил Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Каспар Велдкамп.

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"Основной нашей работой будет взаимодействие прокурорских офисов для внедрения единых практик, для сбора наиболее широкой доказательной базы, для привлечения всех широких слоев населения, для подачи этих данных. Мы должны на международном уровне доказывать, что заявленные преступления имеют место и что для этого есть доказательная база", — заявил министр.

Он также добавил, что спектр международной помощи включает не только военную, поставку систем ПВО и истребителей, но и охватывает финансовую сферу. Кроме того, расследование и сохранение законности всех преступлений.

"Нидерланды стремятся распространять свои практики сохранения законности на международном уровне, обеспечивая четкую доказательную базу для систем расследования и прокурорской проверки", — сказал Каспар Велдкамп.

Напомним, Россия разрушила, повредила и разграбила более 1080 украинских культурных и исторических памятников. В целом ограбление украинских музеев может быть самой большой коллективной кражей произведений искусства со времен Второй мировой войны в Европе.