Україна разом з Нідерландами будуть розслідувати воєнні злочини РФ

Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Каспар Велдкам. Фото: Новини.LIVE

Нідерланди та Україна разом з іншими міжнародними партнерами працює над зміцненням системи розслідувань воєнних злочинів РФ. Буде вестися докладна документація усіх вчинених злочинів та розшук зниклих осіб.

Про це на пресконференції повідомив Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Каспар Велдкам.

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"Основною нашою роботою буде взаємодія прокурорських офісів для впровадження єдиних практик, для збору найбільш широкої доказової бази, для залучення всіх широких верств населення, для подачі цих даних. Ми повинні на міжнародному рівні доказувати, що заявлені злочини мають місце і що для цього є доказова база", — заявив міністр.

Він також додав, що спектр міжнародної допомоги включає не лише військову, поставки систем ППО та винищувачів, але й охоплює фінансову сферу. Окрім цього, розслідування та збереження законності всіх злочинів.

"Нідерланди прагнуть поширювати свої практики збереження законності на міжнародному рівні, забезпечуючи чітку доказову базу для систем розслідування та прокурорської перевірки", — сказав Каспар Велдкам.

Нагадаємо, Росія зруйнувала, пошкодила і розграбувала понад 1080 українських культурних та історичних пам’яток. Загалом пограбування українських музеїв може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової війни у Європі.