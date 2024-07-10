Что делает НАТО для Украины: ответы одесситов разделились

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

На этой неделе в Вашингтоне стартовал юбилейный 75-й саммит НАТО, который продлится три дня. Главной темой встречи стран Североатлантического альянса стало сдерживание агрессии РФ и поддержка Украины. Соединенные Штаты обещают, что по результатам собрания наша страна получит определенный "мост" в членство и непрерывную помощь в оборонительном оружии.

О том, что такое НАТО, журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов.

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НАТО для Украины

После полномасштабного вторжения РФ большинство стран-членов альянса приняли сторону Украины и помогли с вооружением для обороны и наступления. И уже сегодня, когда большая война длится более двух лет, в НАТО начали процедуру вступления Украины в свои ряды. Однако далеко не все одесситы согласны, что нам необходимо двигаться в сторону объединения.

"Это международная организация. Североатлантический блок, в который входят Америка и Западная Европа. Они создали этот блок для защиты своих территорий. А для нас помощи недостаточно от них, да еще не всегда вовремя она поступает. Они только обещают много. А Украина без НАТО сама не способна противостоять врагу", — говорит Александр.

Одессит Александр за вступление Украины в НАТО. Фото: Новини.LIVE

Одессита поддерживает и другая горожанка. Елена говорит, что в случае вступления в НАТО мы будем еще больше зависеть от мнения Запада и не сможем полноценно защитить свою страну — лучше надеяться на собственные силы.

"Знаю точно, что это что-то американское. Какое-то объединение. И я не знаю, как они помогают Украине — она сама все своими силами делает", — добавляет Елена.

Елена считает, что поддержки недостаточно. Фото: Новини.LIVE

Без НАТО не будет безопасности

Но большинство горожан все же понимают, что Североатлантический альянс — гарантии безопасности от возможного повторного вторжения РФ. В частности, переселенка из Херсонщины Светлана Дмитриевна отмечает, что Украины может и не быть, если она не вступит в НАТО.

"Это международный военный блок. Украине обязательно нужно в него вступить, иначе нашей страны не будет", — считает Светлана Дмитриевна.

Светлана Дмитриевна поддерживает вступление в НАТО. Фото: Новини.LIVE

В то же время Мария говорит, что помощь это хорошо. Но в последнее время ее стало катастрофически недостаточно. По мнению девушки, Украине следует присоединиться к альянсу только для будущей защиты. А как освобождать свои земли, наша страна должна решать самостоятельно.

"НАТО — это военная организация. И помогают они нам недостаточно, разве что только оружием. Я думаю, у них есть много возможностей, которыми они не пользуются из-за страха перед агрессором — Россией. И такое создается впечатление, что Украина уже все сама может", — отмечает Мария.

Мария считает, что НАТО опасается РФ. Фото: Новини.LIVE

Знаменитый Британский премьер-министр Уинстон Черчилль когда-то сказал: "Идти на уступки врагам все равно, что кормить крокодила, который сожрет вас последним". Эти его слова, посвященные фашистской Германии, остаются актуальными и сегодня. Украина противостоит величайшему злу 21 века, перед которым невозможно сдаться — он захочет большего. Поэтому именно НАТО может стать той движущей силой, которая поможет нашей стране одолеть врага и одержать ожидаемую победу.