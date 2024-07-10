Що робить НАТО для України: відповіді одеситів розділилися

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Цього тижня у Вашингтоні стартував ювілейний 75 саміт НАТО, який триватиме три дні. Головною темою зустрічі країн Північноатлантичного альянсу стало стримування агресії РФ та підтримка України. Сполучені Штати обіцяють, що за результатами зборів наша країна отримає певний "міст" до членства та безперервну допомогу в оборонній зброї.

Про те, що таке НАТО, журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів.

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НАТО для України

Після повномасштабного вторгнення РФ більшість країн-членів альянсу стали на бік України та допомогли з озброєнням для оборони та наступу. І вже сьогодні, коли велика війна триває понад 2 роки, у НАТО почали процедуру вступу України до своїх лав. Проте далеко не всі одесити згодні, що нам необхідно рухатися у бік обʼєднання.

"Це міжнародна організація. Північноатлантичний блок, у який входять Америка та Західна Європа. Вони створили цей блок для захисту своїх територій. А для нас допомоги недостатньо від них, та ще й не завжди вчасно вона надходить. Вони тільки обіцяють багато. А Україна без НАТО сама не здатна протистояти ворогу", — говорить Олександр.

Одесит Олександр за вступ України до НАТО. Фото: Новини.LIVE

Одесита підтримує й інша містянка. Олена каже, що у разі вступу до НАТО ми будемо ще більше залежати від думки Заходу та не зможемо повноцінно захистити свою країну — краще сподіватися на власні сили.

"Знаю точно, що це щось американське. Якесь обʼєднання. І я не знаю, як вони допомагають Україні — вона сама все своїми силами робить", — додає Олена.

Олена вважає, що підтримки недостатньо. Фото: Новини.LIVE

Без НАТО не буде безпеки

Але більшість містян все ж розуміють, що Північноатлантичний альянс — це гарантії безпеки від можливого повторного вторгнення РФ. Зокрема, переселенка з Херсонщини Світлана Дмитрівна наголошує, що України може і не бути, якщо вона не вступить до НАТО.

"Це міжнародний військовий блок. Україні обовʼязково потрібно до нього вступити, інакше нашої країни не буде", — вважає Світлана Дмитрівна.

Світлана Дмитрівна підтримує вступ до НАТО. Фото: Новини.LIVE

Водночас Марія каже, що допомога — це добре. Але останнім часом її стало катастрофічно недостатньо. На думку дівчини, Україні варто долучитися до альянсу лише задля майбутнього захисту. А як звільняти свої землі, наша країна повинна вирішувати самостійно.

"НАТО — це військова організація. І допомагають вони нам недостатньо, хіба що тільки зброєю. Я думаю, в них є багато можливостей, якими вони не користуються через страх перед агресором — Росією. І таке складається враження, що Україна вже все сама може", — зазначає Марія.

Марія вважає, що НАТО боїться РФ. Фото: Новини.LIVE

Знаменитий Британський премʼєр-міністр Вінстон Черчилль колись сказав: " Йти на поступки ворогам все одно, що годувати крокодила, який зжере вас останнім". Ці його слова, присвячені фашистській Німеччині, залишаються актуальними й сьогодні. Україна протистоїть найбільшому злу 21 століття, перед яким неможливо здатися — він захоче більшого. Тож саме НАТО може стати тією рушійною силою, яка допоможе нашій країні побороти ворога та здобути очікувану перемогу.